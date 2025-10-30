Itt a vége: elfogták a Louvre Múzeum kirablásáért felelős tolvajokat

Több embert is letartóztattak gyanúsítottként a Louvre Múzeum kirablása kapcsán - jelentette csütörtök reggel a francia rádió egy Laure Beccuau párizsi ügyésszel készített interjúban.

Több embert is letartóztattak a Louvre Múzeum kirablása kapcsán fotó: Hans Lucas via AFP / AFP

A párizsi ügyészség a következő felirattal osztotta meg az interjút a közösségi médiában: "Louvre-betörés: öt új gyanúsítottat tartóztattak le."

Beccuau elmondta, hogy több gyanúsítottat is DNS-minták alapján vették őrizetbe, de hozzátette, hogy a többiekről egyelőre korai lenne részleteket megosztani.

Mind az öt személyt szerda késő este fogták el Párizsban és környékén, összehangolt beavatkozások során. Az éjszakai kutatások azonban nem vezettek az ellopott ékszerek megtalálásához.

Tettesek ismerték be a Louvre Múzeum rablásában játszott szerepüket

Az ügyész megerősítette, hogy a korábban őrizetbe vett két gyanúsított részben beismerte a rablásban való részvételét. Információk szerint négy tolvaj lopott el összesen kilenc tárgyat, amelyek közül egyet a helyszínen elejtettek, a többi azonban eltűnt.

A rablás október 19-én, mindössze nyolc perc alatt zajlott le, a zsákmány értékét pedig mintegy 76 millió fontra (34 milliárd forint) becsülik. A biztonsági kamerák felvételei szerint a tolvajok egy járműre szerelt mechanikus emelő segítségével jutottak be az épületbe: betörték az ablakot, majd elektromos szerszámokkal vágták fel a vitrinek tokjait.

Beccuau üzenetet is küldött a tetteseknek:

Ezek az ékszerek most már természetesen eladhatatlanok. Bárki, aki megveszi őket, lopott áruk elrejtésében bűnös. Még mindig van idő visszaadni őket.

A szombat óta őrizetben lévő két gyanúsított közül az egyik egy 34 éves algériai férfi, aki 2010 óta él Franciaországban. Őt a Charles de Gaulle repülőtéren tartóztatták le, amikor Algériába készült utazni, egy visszaútra nem szóló jeggyel. DNS-mintáját a robogón találták meg, amellyel a tolvajok elhagyták a helyszínt.

A másik, 39 éves férfit Aubervilliers-ben vették őrizetbe, miután DNS-nyomait az egyik, feltört vitrinen azonosították - írja a The Guardian.