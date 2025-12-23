Megerősítette biztonsági intézkedéseit a Louvre - vasrácsot kaptak a híres ablakok

Kedden ismét darukosár emelkedett fel a Louvre Múzeum mellett, de ezúttal nem ékszertolvajok voltak. Munkások szereltek fel biztonsági vasrácsokat arra az ablakra, amelyet az októberi, megdöbbentő betörés során használtak.

Vasrácsokat kapott a Louvre ablaka. (Képünk illusztráció) Fotó: Hans Lucas via AFP / AFP

Rácsokat kapott a hírhedt betöréshez használt ablaka a Louvre-nak

A világ leglátogatottabb múzeuma lassan szembesül a lopás által felszínre került biztonsági hiányosságokkal, miközben a nyomozók a közel 34 milliárd forint értékű eltűnt koronázási ékszereket kevés reménnyel, de még mindig keresik.

A múzeum kedden zárva volt, mialatt a munkások egy teherfelvonón jutottak fel egy második emeleti erkélyre, hogy az immár híressé vált ablak elé új fémrácsokat rögzítsenek.

A látvány szinte tökéletesen idézte azt, ami október 19-én történt, amikor munkásoknak álcázott tolvajok egy hasonló felvonót használtak, majd átvágták az ablakot, hogy bejussanak az Apollo-galériába. Diadémokat, smaragd fülbevalókat, egy zafír nyakláncot és más kincseket ragadtak magukhoz, majd nyolc perccel később eltűntek.

Bár mind a négy gyanúsítottat letartóztatták a rendőrök, a lopott tárgyak holléte a mai napi rejtély - írta az AP News.