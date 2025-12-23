Megerősítette biztonsági intézkedéseit a Louvre - vasrácsot kaptak a híres ablakok

Kedden ismét darukosár emelkedett fel a Louvre Múzeum mellett, de ezúttal nem ékszertolvajok voltak. Munkások szereltek fel biztonsági vasrácsokat arra az ablakra, amelyet az októberi, megdöbbentő betörés során használtak.
A világ leglátogatottabb múzeuma lassan szembesül a lopás által felszínre került biztonsági hiányosságokkal, miközben a nyomozók a közel 34 milliárd forint értékű eltűnt koronázási ékszereket kevés reménnyel, de még mindig keresik.
A múzeum kedden zárva volt, mialatt a munkások egy teherfelvonón jutottak fel egy második emeleti erkélyre, hogy az immár híressé vált ablak elé új fémrácsokat rögzítsenek.
A látvány szinte tökéletesen idézte azt, ami október 19-én történt, amikor munkásoknak álcázott tolvajok egy hasonló felvonót használtak, majd átvágták az ablakot, hogy bejussanak az Apollo-galériába. Diadémokat, smaragd fülbevalókat, egy zafír nyakláncot és más kincseket ragadtak magukhoz, majd nyolc perccel később eltűntek.
Bár mind a négy gyanúsítottat letartóztatták a rendőrök, a lopott tárgyak holléte a mai napi rejtély - írta az AP News.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.