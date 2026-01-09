„Üvöltöttem, amikor megtudtam, hogy halott a fiam” - megszólalt a kocséri kettős tragédia túlélője

Két ember életét követelte az a brutális baleset, ami még május 8-án történt Kőröstetétlen közelében. A személyautót vezető Venczel Levente az idősebb fiával és ismerősével, Attilával indult útnak Budapestre dolgozni, ám balesetet szenvedtek. Levente megtörte a csendet, elmondta, emlékezete szerint hogyan is történt valójában a kocséri kettős tragédia.
Az 56 éves Venczel Levente vezette azt az autót, ami összeütközött a kombájnnal. Most elmesélte, hogyan is emlékszik a balesetre.
Reggel elindultunk dolgozni. Felvettem a fiamat, a fiatalabbik Leventét és Attilát, és útnak indultunk Budapestre
– kezdte lapunknak a férfi.
Nagyon hirtelen történt minden, nem is tudom, mikor bukkant fel a kombájn. A földútról fordulhatott ki, mert szemből én nem láttam érkezni. Szinte az én sávomban haladt. Én próbáltam elmenni mellette, még le is húzódtam. Ennek a nyomai látszódtak is a füvön, de ez nem volt elég, mert oldalról belénk jött.
Levente mellett, az anyósülésen a 33 éves fia ült, mögötte pedig a több gyermeket nevelő Attila. Csak a sofőr volt bekötve, a másik két férfi nem.
"Az én oldalamat találta el a kombájn. A kombájnon lévő, előreálló, hegyes vasak beleakadtak az autóba. Pont a fejem mellett jött be a vas, engem az üléssel együtt hátra is lökött. Ráfordított minket a vágóasztalra, majd haladt tovább és betolt minket az árokba. A baleset után én még magamnál voltam. Arra is emlékszem, hogy kiszállt a kombájnos és üvöltözött és járkált az úton, hogy ki fizeti meg a kárát. Mi pedig csüngtünk a kocsiban. A kombájnos telefonált is, de nem a mentőt hívta…"
Levente beszámolója szerint a mögötte ülő Attila azonnal meghalt, mivel elérte a vágóasztal, a kombájn vágószerkezete. A fia még 20 percet élt.
"Nem volt semmi segítségünk. Emlékszem, hogy megállt egy kocsival egy nő, ő futott oda, hogy hívjon-e segítséget. Ő riasztotta a mentőket. Itt már kezdtem nagyon rosszul lenni, mert leszakadt az ujjam, összetört az összes bordám, ami átszúrta a tüdőmet és túl sok vért vesztettem. Végül újra kellett éleszteni."
A fiamat egyszer láttam még, meg is fogtam őt. Kérdeztem, hogy hogy van, de nem tudott szólni, csak bólintott. De még életben volt! Ezután elájultam.
A Bors információi szerint Attila és a fiatalabbik Levente a helyszínen életét vesztette, a sofőrt pedig kórházba szállították.
Egy hétig voltam mesterséges altatásban. Biztosak voltak benne, hogy meghalok én is. Amikor magamhoz tértem, egyből a fiamat kerestem, de ekkor még hazudtak róla, mert olyan állapotban voltam, hogy azonnal meghaltam volna, ha megtudom. Végül több hétre rá elmondták. Üvöltöttem fájdalmamban. Aztán kiderült, hogy Attila sem élte túl… Őszintén, én öngyilkos akartam lenni.
A kirendelt szakértő szerint Levente volt a vétkes sofőr, ugyanis megállapításuk szerint, ha lassabban közlekedik, elkerülhető lett volna a baleset. Ugyanis 78-cal hajtott.
Azt mondták, hogy én vagyok a hibás, de ezzel én nem értek egyet!
– jelentette ki a férfi. "Biztosan állítom, hogy a kombájnos hibázott és nem én. Kértük, hogy nézzék vissza a kamerafelvételeket, hogy honnan érkezett a nagy gép, de nem tették. Még világítás sem volt rajta, ráadásul kiderült az is, hogy nem volt a férfinak gépkezelői engedélye. Mi csak igazságot akarunk, hiszen meghalt két ember…" - zárta a szavait a tragikus baleset sofőrje.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.