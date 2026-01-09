„Üvöltöttem, amikor megtudtam, hogy halott a fiam” - megszólalt a kocséri kettős tragédia túlélője

Két ember életét követelte az a brutális baleset, ami még május 8-án történt Kőröstetétlen közelében. A személyautót vezető Venczel Levente az idősebb fiával és ismerősével, Attilával indult útnak Budapestre dolgozni, ám balesetet szenvedtek. Levente megtörte a csendet, elmondta, emlékezete szerint hogyan is történt valójában a kocséri kettős tragédia.

Ezzel a kombájnnal ütközött Levente a kocséri kettős tragédia során / Fotó: Nagy Tamás

Két ember halt meg a kocséri kettős tragédia során

Az 56 éves Venczel Levente vezette azt az autót, ami összeütközött a kombájnnal. Most elmesélte, hogyan is emlékszik a balesetre.

Reggel elindultunk dolgozni. Felvettem a fiamat, a fiatalabbik Leventét és Attilát, és útnak indultunk Budapestre

– kezdte lapunknak a férfi.

Nagyon hirtelen történt minden, nem is tudom, mikor bukkant fel a kombájn. A földútról fordulhatott ki, mert szemből én nem láttam érkezni. Szinte az én sávomban haladt. Én próbáltam elmenni mellette, még le is húzódtam. Ennek a nyomai látszódtak is a füvön, de ez nem volt elég, mert oldalról belénk jött.

Levente fia és munkatársa a helyszínen meghalt / Fotó: Nagy Tamás

Levente mellett, az anyósülésen a 33 éves fia ült, mögötte pedig a több gyermeket nevelő Attila. Csak a sofőr volt bekötve, a másik két férfi nem.

"Az én oldalamat találta el a kombájn. A kombájnon lévő, előreálló, hegyes vasak beleakadtak az autóba. Pont a fejem mellett jött be a vas, engem az üléssel együtt hátra is lökött. Ráfordított minket a vágóasztalra, majd haladt tovább és betolt minket az árokba. A baleset után én még magamnál voltam. Arra is emlékszem, hogy kiszállt a kombájnos és üvöltözött és járkált az úton, hogy ki fizeti meg a kárát. Mi pedig csüngtünk a kocsiban. A kombájnos telefonált is, de nem a mentőt hívta…"

Levente beszámolója szerint a mögötte ülő Attila azonnal meghalt, mivel elérte a vágóasztal, a kombájn vágószerkezete. A fia még 20 percet élt.

"Nem volt semmi segítségünk. Emlékszem, hogy megállt egy kocsival egy nő, ő futott oda, hogy hívjon-e segítséget. Ő riasztotta a mentőket. Itt már kezdtem nagyon rosszul lenni, mert leszakadt az ujjam, összetört az összes bordám, ami átszúrta a tüdőmet és túl sok vért vesztettem. Végül újra kellett éleszteni."