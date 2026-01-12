Egyedül kóborolt az utcán hajnalban, rendőrök siettek az esztergomi kislány segítségére

Egy megható, egyben kissé felkavaró történetről számolt be közösségi oldalán a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. A bejegyzés szerint a helyi rendőrök szombat hajnalban, 3 óra 40 perckor figyeltek fel egy kislányra Esztergomban, aki egyedül sétált az utcán.

A rendőrség segített az egyedül lévő kislánynak / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A kislányt még időben megtalálták

A járőrök azonnal odamentek hozzá, és megkérdezték, hová tart ilyen korai órában. A gyermek elmondta, hogy általában a szüleivel együtt szokott iskolába menni, ám mivel nekik most dolgozniuk kellett, előzetesen megbeszélték, hogy reggel 6 órakor indul majd el egyedül. A kislány azonban idő előtt felébredt, és attól tartva, hogy a rossz időjárási körülmények miatt elkéshet, már hajnalban útnak indult.

A rendőrök a gyermeket azonnal a járőrautóba ültették, ahol felmelegedhetett, majd elvitték a szülei munkahelyére. Ennek köszönhetően a kislány végül már rendőri kísérettel jutott el az iskolába - derül ki a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzéséből.