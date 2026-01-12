Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
"A kislányom életét egy másik anya adománya mentette meg"

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 14:00
Egy kislány mindössze két éves volt, mikor megkapta a vérrák diagnózist. Édesanyja elmondása szerint azonban ma már nem lenne itt, ha egy anya önzetlen adománya meg nem mentette volna.

Egy édesanya, aki gyermeke születése után köldökzsinórvért adományozott, megosztotta azt a rendkívüli történetet, hogyan mentette meg egy másik anya adománya évekkel később a lánya életét.

Egy másik anya adománya mentette meg a kislány életét.
Egy másik anya adománya életmentőnek bizonyult a kislány számára

A köldökzsinórvér, amely a baba születése után a méhlepényben és a köldökzsinórban található, gazdag őssejtekben, és különféle daganatos betegségek, immunrendszeri kórképek és genetikai rendellenességek kezelésére használható.

Natasha Kirkpatrick 2017-ben, lánya, Ellaria születésekor döntött úgy, hogy felajánlja a köldökzsinórvért a kórházban. Öt évvel később, 2022-ben azonban már kislányának volt szüksége adományra, hogy vérrákját kezelni lehessen.

Az édesanya elárulta, hogy az életmentő adomány nélkül, ma már nem lenne itt kislánya. A most 8 éves Ellariát 2019 karácsony estéjén, mindössze 2 éves korában diagnosztizálták akut limfoblasztos leukémiával.

A kemoterápiás kezelést követően a betegség kiújult, így kezdetben 2022-ben őssejt-transzplantációt terveztek nála, de ezt az utolsó pillanatban le kellett mondani, miután a donor elkapta a covidot. Ehelyett sürgősségi köldökzsinórvér-átültetésen esett át a bristoli Királyi Gyermekkórházban.

Tisztában voltam a köldökzsinórvér jelentőségével, hiszen Ellaria saját köldökzsinórvérét is felajánlottam a születésekor. Maga az őssejt-transzplantáció nem ijesztő, fecskendőkkel juttatják be az őssejteket a véráramba, de összességében nagyon nehéz időszak volt. Ellariának vírusos fertőzése is volt, és körülbelül 5 hónapig fekvőbeteg volt.

- emlékezett vissza 37 éves, Marston Moretaine-ben élő édesanya.

Még mindig megfigyelés alatt áll, és vannak utóhatások, amelyek kissé érintették a szívét és az agyát. Külsőre senki sem mondaná meg, min ment keresztül, pedig az, amit átélt, egyszerűen hihetetlen.

A kis Ellaria már negyedik osztályba jár az iskolában, és teljesen átlagos életét él. Édesanyja, aki most negyedik gyermekét várja férjével, Jonathan-nel, hozzátette, hogy mai napig nem tudta kifejezni, hogy mennyire hálás ismeretlenül is a másik édesanya adományának.

Az orvosok és az a transzplantáció nélkül nem lenne itt. Egyszerűen nincsenek szavak arra, amit érzek.

Kirkpatrick hozzátette, hogy nagyon örül annak, hogy vannak emberek, akik adományoznak, és arra is büszke, hogy ő is így tehetett - írta a Mirror.

 

