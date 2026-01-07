Újabb sajtótájékoztatót tartott a hóhelyzetről az Operatív Törzs

Szerda délután két órától tartott újabb sajtótájékoztatót a hóhelyzeti védekezés megszervezésével megbízott Operatív Törzs. A legfontosabb intézkedésekről, hírekről Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője számolt be - írja az Origo.

Újabb sajtótájékoztatót tartottak a hóhelyzeti védekezés kapcsán / Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

Így áll most a hóhelyzeti védekezés

A szóvivő szerint a védekezés rendben zajlik, az utakat folyamatosan tisztítják és sózzák, a közúton, a hó miatt elzárt település nincs az országban szerdán, kora délután. Mukics Dániel kiemelte: a hazai utakon jelenleg sehol nincs érvényben súlykorlátozás, a teherszállítás zavartalanul folyik.

A közműszolgáltatás mindenhol megfelelően működik, nincs információ fennakadásokról.

Az M1-es autópályán komolyabb torlódás alakult ki a 48-as, 50-es kilométerszelvényeknél.

247 munkagép dolgozik az utakon, hogy elhárítsák a hó okozta forgalmi akadályokat.

A mai napon 192 mentést hajtott végre a katasztrófavédelem.

A Honvédség 1059 fővel áll készenlétben, több járművel.

A mentőszolgálat 2082 esetnél avatkozott be.

A kórházakban a működés zavartalan.

A parkoló autósoknak a figyelmét felhívják, hogy kerülje a közvetlen épület előtti parkolást, a lezúduló hó, jégcsapok kárt tehetnek az autókban és a gyalogosok is veszélyben vannak.

Az ingatlan tulajdonosának feladata, hogy a ház előtt tegye járhatóvá a járdát. A jégcsapok eltávolítása kapcsán is az ingatlan tulajdonosa felel. A tűzoltók kizárólag a közvetlen életveszélyt okozó jégcsapokhoz vonulnak ki.

A kirándulóktól azt kérik, kerüljék az erdőket a kidőlő fák, leszakadó ágak miatt.

A jégen tartózkodással kapcsolatban Mukics Dániel elmondta: még nem alakult ki megfelelő jégtakaró, ezért a jégre senki ne menjen. A vízkezelők feladata megmérni a jég vastagságát és kijelölni korcsolyapályát. Ha a jégen valaki reccsenő hangot hall, akkor hasaljon le, ha vízbe esik, akkor mellúszásban próbáljon kimenni a vízből.

Ha bajba jutott embert, állatot, sérült közművet lát, hívják a 112-őt.

A rendőrség a rendkívüli időjárási viszonyok mellett is folyamatosan végzi a munkáját. A fagyos hőmérséklet könnyen okozhat kihűlést, életveszélyes állapotot, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a rászoruló, idős személyekre. A rendőrség a polgárőrökkel együttműködve ellenőrzik az idős, beteg személyeket. 1061 fővel vették fel a kapcsolatot, 68 fő kért segítséget.

Ha a járőrök azt tapasztalják, hogy nem füstöl a kémény, akkor bekopoghatnak, hogy ellenőrizzék, minden rendben van-e. Ez a megelőző jellegű jelenlét életeket menthet. A bátorterennyei rendőrkapitányság körzeti megbízottja egy 51 éves férfihoz érkezett ki, ahol a földön fekve találtak egy férfit, akihez azonnal mentőt hívtak és ezzel megmentették a férfi életét.



