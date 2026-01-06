"Egy szempillantás alatt vesztette el az életét" – jeges hullám ragadta el a kamaszlányt és édesanyját

Egy anya és lánya vesztette életét, miután egy nagy hullám elsodorta őket a tengerparton, az angliai Withernsea-ben. A szörnyű baleset során egy idegen is meghalt, aki próbált segíteni a két nőnek a fagyos vízben.

Három ember vesztette életét a hullám okozta tragédiában Fotó: Pexels

Hullám sodorta a nyílt vízre a fiatalt: az édesanyja utána vetette magát

A 45 éves Sarah Keelinget és 15 éves lányát, Grace-t is áldozatként azonosították a tragédiában, amelyben egy hősies idegen is meghalt, miközben megpróbálta kimenteni a párost a nyugat-yorkshire-i partok jeges vizéből. Mark Ratcliffe és Sarah holttestét pénteken találták meg, de Grace-t továbbra is keresik.

A fiatal lány egyik barátnője elárulta, hogy röviddel azelőtt beszélt vele, hogy elsodorta a víz.

Grace olyan jókedvű volt közvetlenül előtte. Nagyon boldog volt. Nagy kár, hogy ilyen fiatalon, egy szempillantás alatt vesztette el az életét

– nyilatkozta.

A barátnő elmondása szerint a fiatal lány a lépcsőkön állt a tenger mellett, amikor az édesanyja egy képet akart készíteni, így Grace megfordult, majd egy hatalmas hullám elragadta, és kisodorta a nyílt vízre.

Sarah sikoltozni kezdett, és utána ugrott. A bátyja, egy kisfiú, ott maradt a kutyával, és csak sírt

– mondta a szemtanú, aki maga is utánuk akart ugrani, de visszafogta az édesanyja.

Nagyon szoros kötelék volt közöttük. Grace jó gyerek volt, és nem érdemelte meg, hogy így meghalt, sokkal tovább kellett volna élnie.

Egy idegen sietett az anya-lánya páros segítségére

Ratcliffe családja is megszólalt a tragédia után. A 67 éves férfi péntek délután, Grace megmentése közben halt meg.

Egy igazi önzetlen hős, arany szívvel, akit kegyetlenül elragadtak tőlünk, miközben mások megmentésére törekedett. Annyi élet hullott darabokra, hogy elmentél. Olyan sokan szerettek téged, és örökké hiányozni fogsz mindannyiunknak. Szerető férj, apa, fiú, testvér és a legjobb nagyapa voltál, akit valaha is kívánhattunk

– írta családja.

A férfi fia, Nigel külön köszönetet mondott a parti őrségnek és a hatóságoknak, akik a rossz időjárási viszonyok ellenére is fáradhatatlanul és kérlelhetetlenül dolgoztak.