Katasztrófahelyzetet hirdettek: már közel 20 áldozata van a megfékezhetetlen tüzeknek

Chile
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 07:41
tűzáldozat
Eddig több mint 20 000 embert evakuáltak. Az erős szél miatt a tűzoltók folyamatosan küzdenek a lángokkal.
CJA
Gabriel Boric chilei elnök vasárnap katasztrófahelyzetet hirdetett, miután megfékezhetetlen tűz lepte el az ország egy részét.

Katasztrófahelyzetet hirdettek chilében
Katasztrófahelyzetet hirdettek Chilében / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az ország déli részén eddig mintegy 20 000 embert kellett evakuálni, a halálos áldozatok száma pedig 18-ra emelkedett.

Katasztrófahelyzetet váltott ki a megfékezhetetlen tűz

Jelentések szerint a tűzoltók vasárnap reggel 24 aktív tűzzel küzdöttek. Ezek közül a legnagyobbak a Ñuble és a Bío Bío régiókban pusztítanak, amelyek mintegy 500 kilométerre délre találhatók a fővárostól, Santiagótól.

A súlyos, folyamatban lévő erdőtüzek miatt úgy döntöttem, hogy katasztrófahelyzetet hirdetek Ñuble és Bío Bío régiókban. Minden erőforrás rendelkezésre áll

- írta az elnök.

A két régióban eddig közel 8500 hektárt pusztítottak el a lángok, több közösséget is veszélyeztetve. A hatóságok emiatt evakuálási parancsokat adtak ki, eddig több mint 250 otthon égett porrá.

A kedvezőtlen körülmények - az erős szél és a magas hőmérséklet - elősegítik a bozóttüzek gyors terjedését, és jelentősen megnehezítik a tűzoltók munkáját. 

Chile nagy részén rendkívüli hőségriadó is érvényben van: Santiago és Bío Bío között vasárnap és hétfőn akár 38 Celsius-fokot is elérhet a hőmérséklet - írja a Reuters.

 

