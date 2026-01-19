Katasztrófahelyzetet hirdettek: már közel 20 áldozata van a megfékezhetetlen tüzeknek

Gabriel Boric chilei elnök vasárnap katasztrófahelyzetet hirdetett, miután megfékezhetetlen tűz lepte el az ország egy részét.
Az ország déli részén eddig mintegy 20 000 embert kellett evakuálni, a halálos áldozatok száma pedig 18-ra emelkedett.
Jelentések szerint a tűzoltók vasárnap reggel 24 aktív tűzzel küzdöttek. Ezek közül a legnagyobbak a Ñuble és a Bío Bío régiókban pusztítanak, amelyek mintegy 500 kilométerre délre találhatók a fővárostól, Santiagótól.
A súlyos, folyamatban lévő erdőtüzek miatt úgy döntöttem, hogy katasztrófahelyzetet hirdetek Ñuble és Bío Bío régiókban. Minden erőforrás rendelkezésre áll
- írta az elnök.
A két régióban eddig közel 8500 hektárt pusztítottak el a lángok, több közösséget is veszélyeztetve. A hatóságok emiatt evakuálási parancsokat adtak ki, eddig több mint 250 otthon égett porrá.
A kedvezőtlen körülmények - az erős szél és a magas hőmérséklet - elősegítik a bozóttüzek gyors terjedését, és jelentősen megnehezítik a tűzoltók munkáját.
Chile nagy részén rendkívüli hőségriadó is érvényben van: Santiago és Bío Bío között vasárnap és hétfőn akár 38 Celsius-fokot is elérhet a hőmérséklet - írja a Reuters.
