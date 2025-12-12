Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

110 millió forintnyi drogot találtak a dílernél, hosszú időre a hűvösre kerül

drog
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 21:09
drogkereskedelemkábítószer
Házában mindenhol drogokat rejtegetett. A bíróság tegnap ítélte el a kábítószer-kereskedőt.
Bors
A szerző cikkei

Kábítószer-kereskedőt tartóztattak le, miután 600 gramm kokaint és 3000, ecstasy nevű tablettát találtak a házában. A 33 éves Kieron Michael Begley-t augusztusban vették őrizetbe, miután a szakértők átkutatták otthonát.

Rács mögé került a kábítószer-kereskedő
Rács mögé került a kábítószer-kereskedő / Illusztráció: Pexels.com

Először kisebb mennyiségű drogot találtak a nappaliban, majd egy bokszkesztyűben bukkantak rá a tablettákra, a közelükben pedig digitális mérleget találtak. 

A rendőrök nagy mennyiségű terjesztésre utaló csomagolást és egyéb kábítószerrel kapcsolatos kellékeket is lefoglaltak. A drogszállítmány összesített becsült értéke elérte a 250 000 fontot (110 millió forintot). 

Bevallotta bűnét a kábítószer-kereskedő

A férfi az első tárgyalásán minden vádpontban bűnösnek vallotta magát. Az ügyet a Királyi Bíróságra vitték, Begley-t pedig előzetes letartóztatásba helyezték. Ez idő alatt átnézték a pénzügyi számláit és mobiltelefonját is, amelyek egyértelműen kimutatták, hogy aktív részese volt kábítószer-kereskedelemnek.

Ian Jones, a vádlott ügyvédje arra kérte a bíróságot, hogy vegyék figyelembe ügyfele korai beismerő vallomását. Elmondása szerint Begley korábban már sikeresen elhagyta a börtönt és rehabilitálták is, ám a közelmúltban rendkívüli nehézségek és tragédiák miatt visszaesett.

Egyszerűen azt mondja: azért kerültem ebbe a helyzetbe, mert drogfüggő vagyok, és nem tudom kontrollálni

- mondta Jones.

Ügyvédje minden próbálkozása ellenére Begley-t tegnap összesen 11 év börtönbüntetésre ítélték - írja a Bailiwich Express.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu