110 millió forintnyi drogot találtak a dílernél, hosszú időre a hűvösre kerül

Kábítószer-kereskedőt tartóztattak le, miután 600 gramm kokaint és 3000, ecstasy nevű tablettát találtak a házában. A 33 éves Kieron Michael Begley-t augusztusban vették őrizetbe, miután a szakértők átkutatták otthonát.

Rács mögé került a kábítószer-kereskedő / Illusztráció: Pexels.com

Először kisebb mennyiségű drogot találtak a nappaliban, majd egy bokszkesztyűben bukkantak rá a tablettákra, a közelükben pedig digitális mérleget találtak.

A rendőrök nagy mennyiségű terjesztésre utaló csomagolást és egyéb kábítószerrel kapcsolatos kellékeket is lefoglaltak. A drogszállítmány összesített becsült értéke elérte a 250 000 fontot (110 millió forintot).

Bevallotta bűnét a kábítószer-kereskedő

A férfi az első tárgyalásán minden vádpontban bűnösnek vallotta magát. Az ügyet a Királyi Bíróságra vitték, Begley-t pedig előzetes letartóztatásba helyezték. Ez idő alatt átnézték a pénzügyi számláit és mobiltelefonját is, amelyek egyértelműen kimutatták, hogy aktív részese volt kábítószer-kereskedelemnek.

Ian Jones, a vádlott ügyvédje arra kérte a bíróságot, hogy vegyék figyelembe ügyfele korai beismerő vallomását. Elmondása szerint Begley korábban már sikeresen elhagyta a börtönt és rehabilitálták is, ám a közelmúltban rendkívüli nehézségek és tragédiák miatt visszaesett.

Egyszerűen azt mondja: azért kerültem ebbe a helyzetbe, mert drogfüggő vagyok, és nem tudom kontrollálni

- mondta Jones.

Ügyvédje minden próbálkozása ellenére Begley-t tegnap összesen 11 év börtönbüntetésre ítélték - írja a Bailiwich Express.