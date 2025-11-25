Így csap le a drogkereskedőkre a Delta Program – Galéria

A kormány zéró toleranciát hirdetett a drogkereskedőkkel és a fogyasztókkal kapcsolatban. Létre hozták a Delta Programot, melyben a nyomozók minden egyes nap azon dolgoznak, hogy kevesebb drog jusson el újabb áldozatokhoz, ezzel újabb családokat tönkre téve.

Drogkereskedőkre csaptak le a Delta Program tagjai Fotó: police.hu

Lecsapnak a drogkereskedőkre

Érthetetlen, hogy még mindig vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy jó biznisz droggal kereskedni. Ám, ha valaki mégis így dönt, akkor számoljon azzal is, hogy a hatóság nem fog finomkodni vele. Be fogják rúgni az ajtaját, épp, amikor a legkevésbé számít rá, megbilincselve a földre fogják fektetni és lefoglalják az összes értékét, amit rejteget.

Összegyűjtöttünk néhány képet a Delta program akcióiból, ami tökéletesen megmutatja, hogy ezek a nyomozók nem viccelnek. Pillanatok alatt lerohanják és felforgatják azt a lakást vagy családi házat, ahol a drogkereskedő él. Sokszor előfordul, hogy nem is egy emberen sikerült rajta ütni, hanem az egész családján, barátain.

Meglepő, de több olyan eset is van, amikor a férfinak egyenesen a felesége segít a drogok kiporciózásában, értékesítésében vagy olyan, amikor a nagymama és az unoka alkotnak egy csapatot. Végső soron ez nem is számít, ugyanis mindenki, aki csak egy kicsit is érintett az ügyben, annak a csuklóján szintén kattan a bilincs.