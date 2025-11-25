Így csap le a drogkereskedőkre a Delta Program – Galéria

A kormány zéró toleranciát hirdetett a drogkereskedőkkel és a fogyasztókkal kapcsolatban. Létre hozták a Delta Programot, melyben a nyomozók minden egyes nap azon dolgoznak, hogy kevesebb drog jusson el újabb áldozatokhoz, ezzel újabb családokat tönkre téve.
Érthetetlen, hogy még mindig vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy jó biznisz droggal kereskedni. Ám, ha valaki mégis így dönt, akkor számoljon azzal is, hogy a hatóság nem fog finomkodni vele. Be fogják rúgni az ajtaját, épp, amikor a legkevésbé számít rá, megbilincselve a földre fogják fektetni és lefoglalják az összes értékét, amit rejteget.
Összegyűjtöttünk néhány képet a Delta program akcióiból, ami tökéletesen megmutatja, hogy ezek a nyomozók nem viccelnek. Pillanatok alatt lerohanják és felforgatják azt a lakást vagy családi házat, ahol a drogkereskedő él. Sokszor előfordul, hogy nem is egy emberen sikerült rajta ütni, hanem az egész családján, barátain.
Meglepő, de több olyan eset is van, amikor a férfinak egyenesen a felesége segít a drogok kiporciózásában, értékesítésében vagy olyan, amikor a nagymama és az unoka alkotnak egy csapatot. Végső soron ez nem is számít, ugyanis mindenki, aki csak egy kicsit is érintett az ügyben, annak a csuklóján szintén kattan a bilincs.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.