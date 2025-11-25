Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Így csap le a drogkereskedőkre a Delta Program – Galéria

drog
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 17:00
drogkereskedő hálózatdrogkereskedő
Nincs kegyelem. A rendőrség sorban gyűjti be a drogkereskedőket és fogyasztókat. Nagyszabású akciók során több tucatnyi embert sikerült már előállítaniuk és töménytelen mennyiségű drogot kivonniuk a forgalomból.
A kormány zéró toleranciát hirdetett a drogkereskedőkkel és a fogyasztókkal kapcsolatban. Létre hozták a Delta Programot, melyben a nyomozók minden egyes nap azon dolgoznak, hogy kevesebb drog jusson el újabb áldozatokhoz, ezzel újabb családokat tönkre téve. 

Drogkereskedőkre
Drogkereskedőkre csaptak le a Delta Program tagjai Fotó: police.hu

Lecsapnak a drogkereskedőkre 

Érthetetlen, hogy még mindig vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy jó biznisz droggal kereskedni. Ám, ha valaki mégis így dönt, akkor számoljon azzal is, hogy a hatóság nem fog finomkodni vele. Be fogják rúgni az ajtaját, épp, amikor a legkevésbé számít rá, megbilincselve a földre fogják fektetni és lefoglalják az összes értékét, amit rejteget. 

Összegyűjtöttünk néhány képet a Delta program akcióiból, ami tökéletesen megmutatja, hogy ezek a nyomozók nem viccelnek. Pillanatok alatt lerohanják és felforgatják azt a lakást vagy családi házat, ahol a drogkereskedő él. Sokszor előfordul, hogy nem is egy emberen sikerült rajta ütni, hanem az egész családján, barátain. 

Meglepő, de több olyan eset is van, amikor a férfinak egyenesen a felesége segít a drogok kiporciózásában, értékesítésében vagy olyan, amikor a nagymama és az unoka alkotnak egy csapatot. Végső soron ez nem is számít, ugyanis mindenki, aki csak egy kicsit is érintett az ügyben, annak a csuklóján szintén kattan a bilincs.

