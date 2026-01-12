Utcáról raboltak el egy fiatal férfit Győrben – rendőrkézen az emberrabló banda

Lezárult egy tavaly tavasszal történt, súlyos bűncselekmény nyomozása Győrben: a rendőrség elfogta az emberrablás utolsó, eddig bujkáló elkövetőjét is. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügy valamennyi szereplője rendőrkézre került.

A győri emberrablók hamar rendőrkézre kerültek / Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Elkapták a győri emberrablókat

Az eset 2025. április 27-én, a kora reggeli órákban történt Győrben, a Szent István úton. Egy baráti társaság mellett ekkor állt meg egy piros Suzuki, amelyből egy fiatal férfi szállt ki, majd bántalmazta az egyik, 21 éves fiút, és erőszakkal a járműbe kényszerítette. Az autóban az elkövetőn kívül további két férfi és egy nő tartózkodott. A sértettel közölték, hogy ismerőse állítólagos tartozását rajta fogják behajtani. A fiatal férfit több vármegyei településre is elvitték, miközben arra kényszerítették, hogy netbankján keresztül 500 ezer forint összegű hitelt igényeljen. A tettesek azt mondták, csak akkor engedik el, ha a pénzhez hozzájutnak.

A bűncselekményt a sértett egyik ismerőse is látta, aki azonnal értesítette a rendőrséget. A hatóságok rövid időn belül beazonosították a fiatal férfi tartózkodási helyét, és még azon a napon, a kora esti órákban kiszabadították. A nyomozók az ügyben három elkövetőt – egy 26 éves győri nőt, egy 19 éves öttevényi férfit, valamint egy 23 éves, Győrben élő férfit –, hallgattak ki emberrablás bűntette miatt.

A bűncselekmény értelmi szerzője időközben elrejtőzött a hatóságok elől, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A 30 éves férfit 2025. november 26-án reggel Koppánymonostorban fogták el, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatását.