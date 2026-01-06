Szavak nélkül jött a tragikus hír – gyászol a Szurkolók az Állatokért alapítvány

Szívszorító hírt közölt közösségi oldalán a Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány. Bár sokan reménykedtek a felépülésében, Buksi, a Győrben nemrég elgázolt tacskó végül nem élte túl a sérüléseit.

A Szurkolók az Állatokért alapítvány bejelentette, Buksi elment

Fotó: zignal_88 / Shutterstock

Gyászba borult Szurkolók az Állatokért alapítvány

Az alapítvány a lehető legszűkszavúbb módon tudatta a rossz hírt: egyetlen bejegyzésben osztották meg Buksi fotóját, amelyhez csupán egy fekete szív szerepelt. A poszt minden magyarázat nélkül is egyértelművé tette, hogy a kutya örökre elaludt.

Buksi a napokban szenvedett súlyos balesetet Győrben, amikor elgázolta egy vonat. Az eset híre sokakat megrázott, és rengetegen drukkoltak azért, hogy a tacskó felépüljön. A Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány közössége és követői megrendülten búcsúznak Buksitól, akinek története sok ember szívét megérintette.

Korábbi posztjukban az Állatvédők azt írták, több orvossal is konzultáltak, de eddig mindenki tanácstalan volt Buksi állapotával kapcsolatban. A posztban azt is kifejtették, hogy az idő ellenük dolgozik. Buksit végül nem tudták megmenteni, írja KISALFÖLD.