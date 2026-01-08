Angyalföldi gyilkosság: újabb fejlemény, döntött a Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészségnek az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írták, az angyalföldi emberölés miatt indult ügyben megállapították, hogy az elfogott férfi előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel gyanúsítható megalapozottan; indítványozták a letartóztatását.

Indítványozták az angyalföldi emberölés gyanúsítottjának letartóztatását / Illusztráció: Pexels

A főügyészség szerint csak így lehet kizárni, hogy a férfi elszökjön, megnehezítse a bizonyítást, és újabb szándékos bűncselekményt kövessen el. Az indítványról a nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán közölte, hogy elfogták az angyalföldi emberölés elkövetésével gyanúsítható 33 éves férfit. Azt írták, a rendőrségre kedden délután érkezett bejelentés, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt két napja nem érnek el az ismerősei; a bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját.

A nyomozók a szemle során idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel, majd azonosították a feltételezett elkövetőt, aki után hajtóvadászat indult. A férfit szerdán 1 óra körül Budapest XIX. kerületében fogták el.