Angyalföldi gyilkosság: újabb fejlemény, döntött a Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészségnek az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írták, az angyalföldi emberölés miatt indult ügyben megállapították, hogy az elfogott férfi előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel gyanúsítható megalapozottan; indítványozták a letartóztatását.
A főügyészség szerint csak így lehet kizárni, hogy a férfi elszökjön, megnehezítse a bizonyítást, és újabb szándékos bűncselekményt kövessen el. Az indítványról a nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán közölte, hogy elfogták az angyalföldi emberölés elkövetésével gyanúsítható 33 éves férfit. Azt írták, a rendőrségre kedden délután érkezett bejelentés, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt két napja nem érnek el az ismerősei; a bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját.
A nyomozók a szemle során idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel, majd azonosították a feltételezett elkövetőt, aki után hajtóvadászat indult. A férfit szerdán 1 óra körül Budapest XIX. kerületében fogták el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.