Szívszorító: így búcsúzott Dudás Mikitől Kucsera Gábor

Január ötödikén, hétfőn érkezett a hír, hogy holttestet találtak egy 18. kerületi lakásban. Nem sokkal később az is kiderült, hogy az áldozat a magyar világbajnok kajakozó, Dudás Miki volt. Információink szerint egy közeli hozzátartozó értesítette a rendőrséget, majd ezt követően egy zárszakértő nyitotta fel a sportoló második emeleti lakását, ám Dudás Miki ekkor már halott volt.

Sorra búcsúznak a barátok Dudás Mikitől / Fotó: TV2

Rengetegen gyászolják a tragikus hirtelenséggel elhunyt Dudás Mikit

A tragédia az egész országot mélyen megrázta: a család mellett a közeli barátok és ismerősök is gyászolják most a kajakozót - többek közt Visváder Tamás, Aurelio, valamint Szabó András Csuti is megrendülten nyilatkozott a veszteséget követően, nemrég pedig az egykori sportolótárs, Kucsera Gábor is elbúcsúzott.

Mikikém, Isten Veled!

- írta a közösségi oldalán a kétszeres világbajnok kajakos.