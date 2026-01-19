Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Négy dílert fogtak el a rendőrök, fiatalkorúaknak is értékesítettek

díler
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 09:18
kábítószerrendőrség
Négy férfit őrizetbe vettek a karcagi rendőrök. Tiszaburai dílerekre csaptak le.

Az Abádszalóki Rendőrőrs munkatársai karcagi kollégáikkal és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tisza MEKTO bevetési egységével együttműködve 2026. január 13-án három tiszaburai helyszínen csaptak le helyi dílerekre.

eltűnt, rendőrség
Négy dílert őrizetbe vettek / Illusztráció: Gé / MW

A dílerek a kábítószert fiatalkorúaknak is értékesítették

Egy 38 éves férfi a 2025 februárjában elrendelt bűnügyi felügyelet hatálya alatt egészen elfogásáig füstölő néven ismert kábítószert árult otthonában helyi lakosoknak megalapozott gyanú szerint. A tevékenységgel alkalmanként megbízott másik három helyi férfit, akik az eladásért fizetségül saját fogyasztásra kaptak az anyagból. Egyikük azzal is gyanúsítható, hogy a tiltott szert fiatalkorúnak is értékesítette. A rendőrök a kutatás során kábítószert, mobiltelefonokat, valamint több mint egymillió forintot foglaltak le.

A négy férfit előállították a Karcagi Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vételük mellett kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. A bíróság elrendelte mindegyikük letartóztatását - írja a police.hu.

 

