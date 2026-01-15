Látta valaki? - Hónapok óta keresi a rendőrség az eltűnt 17 éves lányt

A szolnoki rendőrök a lakosság segítségét kérik, miután még tavaly októberben eltűnt egy 17 éves lány gondozási helyéről.

Eltűnt fiatal keresésében kér segítséget a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Nyom nélkül eltűnt a fiatal lány

A Szolnoki Rendőrkapitányság a 16010-157/1193/2025. körözési számon keresi az eltűnt, 17 éves B. Virginia szolnoki lakost. A fiatal még 2025. október 16-án távozott gondozási helyéről. A jelenlegi tartózkodási helye nem ismert, és a felkutatására tett intézkedések idáig sikertelenek voltak.

Virginia 170 cm magas, átlagos testalkatú, világosbarna, hátig érő haja van, és kék szeme. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lányt felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.