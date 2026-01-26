Holtan találták a Szent Imre Kórházból eltűnt idős Kálmánt – megszólalt a rendőrség

„Apu sajnos elhunyt” – adta közzé az a fiatal nő a Facebookon, aki a 78 éves édesapját, Kálmánt kereste. Mint írta, a férfit a XI. kerületi Szent Imre kórházban kezelték, ám onnan eltűnt. Keresni kezdték, azonban kiderült: a kórház területén egy aknában találták meg a holttestét.

Aknában találtak rá az eltűnt férfi holttestére Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Aknában találtak rá az eltűnt idős férfira

A fiatal nő szerint édesapját a dél-budai Szent Imre Kórház neurológiai osztályán kezelték, innen tűnt el még éjjel. Mint írta, nem volt nála semmilyen személyes tárgy, még a kabátja sem. Azonnal keresni kezdték, a kórház pedig értesítette a rendőrséget.

Azonban órákkal később kiderült: a férfi hiába akart kijutni a kórházból, a területről nem tudott, ugyanis egyelőre ismeretlen körülmények miatt a dolgozók a kórház aknájában találtak rá. Már nem tudtak segíteni rajta, elhunyt.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a BRFK-t, akik elmondták: valóban megtalálták az eltűnt férfit, a kórház dolgozói leltek rá egy aknában.

A kórház dolgozói találták meg Fotó: wikipedia

2025. január 26-án 5 óra 12 perckor bejelentés érkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, hogy egy XI. kerületi egészségügyi intézményből egy 77 éves férfi eltűnt. A rendőrök haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtést. A férfi holttestét 11 óra 45 perckor a kórház területén, egy épület mögötti aknában találták meg a dolgozók. A rendőrség a helyszínen szemlét tartott az esettel összefüggésben, idegenkezűség gyanúja ezidáig nem merült fel. A BRFK közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

Kálmán lánya azóta már a Facebookon is feketére változtatta a profilképét és megosztotta mindenkivel a tragédia hírét, miszerint az édesapja elhunyt.

Azt írta:

Köszönjük mindenkinek a megosztást és a segítséget. Apu sajnos elhunyt

– közölte.