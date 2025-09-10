Családi dráma: Drónokkal kutattak az eltűnt apa és kisfia után Sukorón és Nadapon

Komoly riadalmat keltett Sukorón és Nadapon, amikor kedd délután híre ment, hogy egy apa családi vita után hároméves kisfiával együtt nyomtalanul eltűnt. A hatóságok nagy erőkkel vonultak a térségbe, a kereséshez pedig modern technológiát is bevetettek.

Drónokkal keresték apát és fiát. Fotó: Forrás: Pexels/pixabay.com

A helyiek beszámolói szerint a rendőrök és polgárőrök folyamatosan járták a környéket, miközben drónokkal pásztázták az erdős és mezős területeket. A feszültség érezhető volt, sokan aggódva figyelték az eseményeket.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján szeptember 9-én a délutáni órákban a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai, a polgárőrök és több társszerv együtt kezdte meg az eltűntek felkutatását. Az apa egy heves családi vita után távozott otthonról, és magával vitte közös kisfiát is.

A keresés végül szerencsésen zárult: a rendőrök másnap reggel Budakeszin találták meg az apát és gyermekét. Az esetről további részleteket a hatóságok egyelőre nem közöltek. A történet végül megnyugtatóan ért véget, de a történtek rávilágítanak arra, hogy milyen fontos a hatóságok és a társszervek gyors összefogása hasonló helyzetekben, írja a FEOL.