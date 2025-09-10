Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Családi dráma: Drónokkal kutattak az eltűnt apa és kisfia után Sukorón és Nadapon

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 16:50
A rendőrség mindent bevetett. Drónokkal pásztázták a területet.

Komoly riadalmat keltett Sukorón és Nadapon, amikor kedd délután híre ment, hogy egy apa családi vita után hároméves kisfiával együtt nyomtalanul eltűnt. A hatóságok nagy erőkkel vonultak a térségbe, a kereséshez pedig modern technológiát is bevetettek.

Drónokkal keresték apát és fiát. Fotó: Forrás: Pexels/pixabay.com

A helyiek beszámolói szerint a rendőrök és polgárőrök folyamatosan járták a környéket, miközben drónokkal pásztázták az erdős és mezős területeket. A feszültség érezhető volt, sokan aggódva figyelték az eseményeket.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján szeptember 9-én a délutáni órákban a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai, a polgárőrök és több társszerv együtt kezdte meg az eltűntek felkutatását. Az apa egy heves családi vita után távozott otthonról, és magával vitte közös kisfiát is.

A keresés végül szerencsésen zárult: a rendőrök másnap reggel Budakeszin találták meg az apát és gyermekét. Az esetről további részleteket a hatóságok egyelőre nem közöltek. A történet végül megnyugtatóan ért véget, de a történtek rávilágítanak arra, hogy milyen fontos a hatóságok és a társszervek gyors összefogása hasonló helyzetekben, írja a FEOL.

 

