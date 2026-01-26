Kabát nélkül hagyta el a szórakozóhelyet: megtalálták a hóviharban eltűnt tanárnő holttestét

Megtalálták annak az eltűnt tanárnőnek a holttestét, akit utoljára pénteken láttak, miközben hóvihar pusztított az államban.

Hóvihar követel életeket az Egyesült Államok-ban Fotó: Unsplash

A kansasi, 28 éves Rebecca Raubert nem messze otthonától, egy erdős, havas területen találták meg vasárnap. Utoljára pénteken látták, amikor elhagyott egy bárt.

Nem ez az a kimenetel, amire mindannyian reménykedtünk és amiért imádkoztunk, de gondolatainkban és imáinkban a családdal vagyunk

- mondta Edward Owens, Emporia rendőrfőnöke.

Halálra fagyott a fiatal tanár

Raubert a Riverside Általános Iskola második osztályos tanára volt. Halálának okát kihűlésként állapították meg de a rendőrség közlése szerint a pontos körülményeinek megállapítása érdekében boncolást végeznek.

A tanárnő eltűnését szombat kora reggel jelentették be. Utoljára a Town Royal bárból távozott, azonban táskáját, kabátját és telefonját nem vitte magával.

Biztonsági kamerák rögzítették, amint helyi idő szerint körülbelül 23:37-kor, a téli vihar közepén elhagyta a szórakozóhelyet. Ekkor a hőmérséklet körülbelül –16 Celsius-fok volt.

Szívünkben Rauber asszony családjával, barátaival, diákjaival és mindazokkal vagyunk, akiket megérintett élete és az oktatás iránti elkötelezettsége. Értékes tagja volt iskolai közösségünknek, és gyászát mélyen átérezzük az egész kerületben

- írta közleményében az iskolakerület.

Országszerte pusztít a hóvihar

Információk szerint az Egyesült Államokban pusztító téli hóviharok eddig legalább 13 ember életét követelték, 34 államot sújtottak, és milliókat hagytak áram nélkül.

New York államban öt embert találtak holtan szombaton, a havazást megelőző rendkívüli hideg következtében.

Mivel az ország több mint kétharmadát hó és ónos eső borította, vasárnap estig több mint 11 600 járattörlést jelentettek a FlightAware járatkövető weboldal adatai szerint - írja a New York Post.