Eltűnt egy 8 éves kisfiú és az édesapja – segítséget kér a rendőrség

A rendőrség rendelkezésre álló adatai szerint a nyolcéves fiút édesapja, Dvorak Jiri jogerős bírósági ítélet ellenére vitte magával és azóta ismeretlen helyen tartózkodnak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.
A gyermek vékony testalkatú, haja és szeme barna. Apja vékony, kék szemű, ősz hajú.
Az apa ellen kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt folytat büntetőeljárást a cseh rendőrség.
A keresett kisfiú és édesapja fotóját IDE kattintva nézheted meg!
A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (továbbiakban: NEBEK) kéri, hogy aki S. Theodor vagy Dvorak Jiri tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár a névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, a 112-es segélyhívó számon, valamint a NEBEK 06-1-443-5838-as ügyeleti számán.
