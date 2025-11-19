Eltűnt egy 8 éves kisfiú és az édesapja – segítséget kér a rendőrség

A rendőrség rendelkezésre álló adatai szerint a nyolcéves fiút édesapja, Dvorak Jiri jogerős bírósági ítélet ellenére vitte magával és azóta ismeretlen helyen tartózkodnak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.

A gyermek vékony testalkatú, haja és szeme barna. Apja vékony, kék szemű, ősz hajú.

Az apa ellen kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt folytat büntetőeljárást a cseh rendőrség.

A keresett kisfiú és édesapja fotóját IDE kattintva nézheted meg!