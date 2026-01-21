Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Pánik a zalai benzinkúton: rendőrök mentettek életet

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 13:35
Tragédiával is végződhetett volna az eset.

Életet mentett két rendőr egy zalaegerszegi benzinkúton. Egy nő kapott allergiás rohamot. Szerencséjére két hősies járőr azonnal a segítségére sietett, habozás nélkül.

Életet mentett a két rendőr, időben érkeztek
Fotó: Police.hu

Életet mentett két zalaegerszegi rendőr

Szerencsésen zárult két rendőr életmentése, amikor allergiás rohamot kapott egy nő január 20-án, kedden egy zalaegerszegi benzinkúton. A kétségbeesett nő arra még képes volt, hogy elmondja, nem érzi jól magát, mert valószínűleg olyat ehetett, amire allergiás, aminek következtében az arcra erősen piros volt, a nyaka pedig nagyon feldagadt. 

Szabó Zoltán rendőrtörzszászlós és Simon Máté Ákos rendőrfőtörzsőrmester habozás nélkül a szolgálati autóba ültették a bajbajutottat, közben jelentették a rendőrség ügyeletén a történteket, és szirénázva hajtottak vele a kórházba, ahol az orvosok azonnal ellátták - áll a Police.hu közleményében.

