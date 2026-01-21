Rablás előtt járt orvosnál: azonnal le is bukott a kiskunhalasi tolvaj

Rablás miatt kerestek egy bekötözött fejű férfit Kiskunhalason, akit a bűncselekmény után egy órával már letartóztattak. Meglepő: az elkövetőt az egészségügyi dolgozók azonosították.

Sikertelen rablást követett el egy 23 éves férfi

Fotó: Police.hu

Rablás bekötött fejjel: nem volt okos döntés

Egy 79 éves asszonyt raboltak ki január 19-én délben Kiskunhalason. A 23 éves férfi az idős nőt hátulról támadta meg, egy hirtelen mozdulattan megragadta a táskáját, amitől áldozata a földre esett. A férfi lerángatta a nő táskáját a válláról, melyet egy szemtanú végig is nézett.

A szemtanú egy 61 éves férfi volt, aki a közelben tartózkodott az incidens során. Azonnal az idős asszony segítségére sietett, és ő értesítette a rendőröket is, akik a kiérkezés után megkezdték az adatgyűjtést, meghallgatták a jelenlévő szemtanúkat. A vallomások alapján kiderült, hogy a rabló korábban megsérülhetett. A térfigyelő kamerák felvételén jól látszódott, hogy az elkövetőnek szakszerűen volt bekötözve a feje, azaz a bűncselekmény előtt kórházban vagy rendelőintézetben járt. Később, az egyik egészségügyi intézményben felismerték a férfit, a rendőrség a lakcímén el is fogta, végül pedig előállították a rablás után egy órával - áll a BAON.hu cikkében.

A rendőrség az üggyel kapcsolatban jelezte: rablás miatt gyanúsítottként kihallgatták ki a fiatalt, aki a nyilvánvaló bizonyítékok ellenére tagadta tettét. Őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.