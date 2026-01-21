Megszólalt a szakértő: talán soha nem derül ki, mi történt Egressy Mátyással

A hétvége óta keresik az eltűnt Egressy Mátyást. Noha a rendőrség jelenleg is mindent megtesz, sajnos az is elképzelhető, hogy soha nem kerül elő a teste.

Jelenleg is keresik a rendőrök a Dunában az eltűnt Egressy Mátyást Fotó: Police.hu

Mint ismert, a 18 éves fiú az Ötkertben bulizott, majd onnan indult hazafelé az éjjel. Az éjszakai buszon elaludt, a végállomáson szállították le. Ezt követően egyes beszámolók szerint HÉV-re szállt, és Csömörre utazott, majd visszatért a fővárosba. Egy szemtanú Matyit az Örs vezér terén látta: állítólag azt mondogatta: "végem van!" Mások arról számoltak be: valakit, akire illik a fiatal személyleírása, láttak a Dunába zuhanni a Lánchídról. A hatóságok egyébként jelenleg is kiterjedt keresést folytatnak a Duna Csepelig tartó szakaszán, miközben a család is arról számolt be: nagy valószínűséggel tényleg a tini zuhant a fagyos folyóba.

Megszólalt egy szakértő Egressy Mátyás esetéről

Az Origo oldalának egy névtelenséget kérő szakértő kifejtette: csak akkor derülhet ki, hogy Mátyást bedrogozták-e és esetleg ez okozta a tragédiát, ha előkerül a holtteste.

Egyes teóriák szerint a tini italába (vagy más módon a szervezetébe) juttatott drog játszhatott szerepet a tragikus kimenetelű eseményekben. Ahhoz, hogy ez bebizonyosodjon, azonban boncolásra lenne szükség. Az sem a keresés megkezdésekor, sem később nem merült fel, vagy nem került nyilvánosságra, hogy Egressy Mátyásnak valamilyen diagnosztizált pszichológiai problémája lenne. Ennek ellenére egyes szemtanúk szerint zavartan viselkedett, ami kábítószerre utalhat a szervezetében. Ez azonban holttest és boncolás nélkül nem több, mint feltételezés, még akkor is, ha lenne olyan felvétel, ami bizonyítja, hogy mondjuk drogot tettek az italába. Azt ugyanis még egy felvétel sem bizonyítaná, hogy a szer hozzájárult-e az események végkifejletéhez, vagy sem.