Újabb közleményt adott ki a rendőrség az eltűnt Egressy Mátyásról

Egressy Mátyás 2026. január 17-én tűnt el, miután a hajnali órákban távozott egy budapesti belvárosi szórakozóhelyről. Rengeteg információ látott napvilágot, azóta a család és a tini tenisz klubja is hivatalos bejelentéssel szolgált.

Továbbra is keresik az eltűnt Egressy Mátyást a Dunán

Fotó: Police.hu

Egressy Mátyás keresése tovább folytatódik a Dunán

Mátyás hollétéről sokáig nem lehetett tudni, azonban kedden délután a fiatal fiú klubja a családdal egyeztetve bejelentette: nagy a valószínűsége annak, hogy Mátyás esett bele a Dunába a Lánchídról. Bár a család már megerősítette a tragédiát, a rendőrség mindaddig eltűnt személyként kezeli az ügyet, amíg meg nem találják őt vagy a holttestét.

A kutatás még mindig nagy erőkkel folyik. A Police.hu közleményében jelezte, hogy a Duna Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajói naponta többször is bejárják a Duna Lánchíd utáni szakaszát Csepelig bezárólag, és éjjel nappal figyelik a partot valamint a vízfelszínt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, akinek a fiúról érdemleges információja van, a közösségi média helyett a hatóságot értesítse a 112-es segélyhívón vagy – akár névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán – áll a Police.hu közleményében.