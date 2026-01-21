Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Ágnes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újabb közleményt adott ki a rendőrség az eltűnt Egressy Mátyásról

Egressy Mátyás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 13:25
eltűnt személyrendőrség
A hatóságok felfedték, jelenleg hol kutatnak a tini után. Egressy Mátyás a hétvégén tűnt el, hatalmas összefogás alakult, hogy megtalálják.

Egressy Mátyás 2026. január 17-én tűnt el, miután a hajnali órákban távozott egy budapesti belvárosi szórakozóhelyről. Rengeteg információ látott napvilágot, azóta a család és a tini tenisz klubja is hivatalos bejelentéssel szolgált.

Továbbra is keresik az eltűnt Egressy Mátyást a Dunán
Továbbra is keresik az eltűnt Egressy Mátyást a Dunán
Fotó: Police.hu

Egressy Mátyás keresése tovább folytatódik a Dunán

Mátyás hollétéről sokáig nem lehetett tudni, azonban kedden délután a fiatal fiú klubja a családdal egyeztetve bejelentette: nagy a valószínűsége annak, hogy Mátyás esett bele a Dunába a Lánchídról. Bár a család már megerősítette a tragédiát, a rendőrség mindaddig eltűnt személyként kezeli az ügyet, amíg meg nem találják őt vagy a holttestét. 

A kutatás még mindig nagy erőkkel folyik. A Police.hu közleményében jelezte, hogy a Duna Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajói naponta többször is bejárják a Duna Lánchíd utáni szakaszát Csepelig bezárólag, és éjjel nappal figyelik a partot valamint a vízfelszínt. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, akinek a fiúról érdemleges információja van, a közösségi média helyett a hatóságot értesítse a 112-es segélyhívón vagy – akár névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán – áll a Police.hu közleményében

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu