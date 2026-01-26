Egressy Mátyás eltűnése: kiderült, meddig keresik a fiatalt, aki a Dunába zuhanhatott

Hatalmas rejtély az, ami a 18 éves Egressy Mátyással történt. Ahogyan az ismeretes, a fiú január 16-án este szórakozni indult a barátaival, majd hajnalban elbúcsúzott tőlük, mondván, hazamegy. Ám ez nem így történt: ugyan útnak indult, de több helyen is járt, a kulcscsomóját a Lánchídon találták meg. A kamerafelvételek szerint épp onnan zuhant a Dunába egy ember. A rendőrség jelenleg is azon dolgozik, hogy nyomára akadjon, ám most kiderült, hogy meddig fogják eltűntként keresni.

Továbbra sem tért haza Egressy Mátyás

A rendőrség jelenleg eltűntként tartja számon Egressy Mátyást. Mátyás jó tanulóként és sikeres sportolóként éppen az egyetemre készült. A fiatal és családja álma azonban szertefoszlott, miután a fiú a budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyről nem tért haza. Ismerősei szerint még segítséget kért valakitől, hogy eljusson XI. kerületi otthonába, ám végül elszaladt, és azóta sem adott hírt magáról. Mivel a kulcscsomóját a Lánchídon találták meg, attól tartanak, hogy a fiú a Dunába esett. A történtekkel kapcsolatban sokféle elmélet született, mégis családja és barátai bíznak benne, hogy megtalálják Mátyást. A rendőrség nem adja fel, lapunk pedig utánajárt, hogy az eltűnési ügyek során, mint például Mátyásé, meddig keresik az érintettet.

Mi a keresés menete?

A rendőrség az eltűnés bejelentését követően azonnal megindítja a körözési eljárást. Ennek során azt térképezik fel, hogy mikor és hol látták utoljára a keresett személyt, merre szokott mozogni, kikkel tartotta a kapcsolatot. Fontos szempont, hogy az eltűnt személy valamilyen okból veszélyben lehet-e: például egészségi állapota, életkora, az eltűnés helye vagy az időjárási körülmények miatt. Amennyiben alappal feltehető, hogy a keresett személy egy konkrét területen lehet (városrész, erdőterület, folyószakasz, stb.), akkor ott indítanak kutatást, amely során szükség esetén együttműködnek a társszervekkel (katasztrófavédelem, polgárőrség), illetve civil kutató-mentőszervezetekkel is - közölte lapunkkal korábban a BRFK.