Szívszorító sorokkal üzent Egressy Mátyás tanárnője: "Mind őrzünk belőle kincseket"

Egressy Mátyás eltűnését napok óta követi figyelemmel a közvélemény. A tininek a hétvégén veszett nyoma, miután elindult hazafelé a budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyről.

Egressy Mátyást jelenleg is keresik a rendőrök, ugyanakkor sajnos egyre valószínűbb, hogy Dunába zuhant a Lánchídról. Családja is erről adott ki közleményt

Fotó: Gé / MW

A 18 éves fiatal megtalálása érdekében azonnal hatalmas összefogás alakult ki a közösségi médiában, ugyanakkor nagyon hamar megjelentek a téves információk is. Noha a rendőrség jelenleg is eltűntként keresi, a család közleménye szerint alighanem ő volt az, akit a Dunába esni láttak szemtanúk a Lánchídról.

Megszólalt Egressy Mátyás tanára

A Vörösmarty Mihály Gimnázium egyik tanára a Facebookon tett közzé hosszú posztot arról, milyen embernek is ismerte meg a tinit.

"Most, hogy kimondták a kimondhatatlan, hadd mondjam én is... ki... volt Mátyás, a mi, sokunk Matyija. Mert mintha mindenki ismerné... de mi, akik találkozhattunk vele, mind őrzünk belőle... kincseket" - kezdte bejegyzését a magyartanár, aki később leírta: noha a fiú hátul ült az óráin, mégsem volt visszahúzódó, aki csak meg akarta volna úszni a napot.

"A hátsó padban ült az elmúlt 3,5 évben az óráimon, látszólag passzív hely ez, alkalmat adva a meghúzódásra... Matyi mégis mindig követte a legnagyobb közegellnállásban is az órákat... láttam, tudtam, éppen lelkisegélyszolgálatot tart (mikor nem azt tartott?!), de minden kérdésemre tudta a választ... gondolkodva, megértve. Szerettem a gondolkodását, hogy tudott felfefezni, elmélyülni minden kérdesben... legyen az biológia, kémia vagy történelem. Szerettem a humorát. Valahogy olyan szerényen és érdek nélkül viszonyult mindenhez, hogy sokat lehetett vele együtt nevetni. Nagy kincs ez!"



A sors legdrámaibb fintora, hogy Matyi sosem volt egyedül. Mindig barátok, évfolyamtársak, testvérek, edzőtársak vették körül. Szerettem figyelni a kapcsolódásait, annyira látszott, hogy mindenkinek tud adni, mindenki hozzá fordul... tanulmányilag, emberileg...

A tanárnő biztos volt benne, hogy kitűnőre tette volna le az érettségijét. "Együtt lehetett vele tanulni... az életet. A kapcsolódást. Az odafigyelést. A szorgalmat. A becsületet" - írta, majd így zárta sorait, Kosztolányi Halotti beszédét idézve: