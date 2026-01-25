Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Egressy Mátyás eltűnése: ez történhetett a fiúval miután elhagyta a szórakozóhelyet

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 18:20
Mutatjuk a hét legolvasottabb cikkeit. A Bors olvasóit Egressy Mátyás eltűnése foglalkoztatta leginkább. Sok kérdőjel van a 18 éves fiatal eltűnésével kapcsolatban; a rendőrség még keresi, de az iskolája és a sportklubja már gyászolja.
Bors
Elzárkózik az eltűntként keresett Egressy Mátyás családja a nyilvánosság elől. A 18 éves teniszező január 16-án, péntek este szórakozni ment a barátaival, utána pedig nem ért haza. Felmerült a gyanú, hogy a belvárosi szórakozóhelyen valaki drogot csempészett az italába, mert állítólag a hétvégén Budapest több pontján is látni vélték őt, a téli hidegben, kabát nélkül. Telefonon kerestük Mátyás édesapját, de elutasította hívásunkat. IDE kattintva olvashatod el a teljes cikket. 

Egressy Mátyást nagy erőkkel keresi a rendőrség / Képünk illusztráció: unsplash

Továbbra is keresik Egressy Mátyást 

A vasárnap délelőtt (jan. 18.) először felbukkant híre az volt, hogy valakik Pestszentimrén látni vélték, ám ez nem bizonyult igaznak. Munkatársunk január 18-án több alkalommal is telefonon beszélt a fiú édesapjával, aki csak annyit mondott, hogy Mátyást a család is keresi. A rendőrség január 19-én, hétfőn 8 óra 52 perckor a Police.hu-n kiadott közleményben arról tájékoztatott, hogy a 18 éves fiút továbbra is keresik. A hatóság mindenkit arra kér, hogy amennyiben bármilyen információval rendelkezik Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban, értesítse a hatóságot. IDE kattintva olvashatod el a teljes cikket. 

Egressy Mátyást továbbra is keresik a rendőrök Fotó: Gé / MW

Nullához közeli a túlélés valószínűsége, ha valaki egy hídról a fagypont körüli hőmérsékletű Dunába zuhan. A szombat reggel (január 17.) óta eltűntként keresett, 18 éves Egressy Mátyással éppen ez történt. Bár a rendőrség a teniszezőt még keresi, a szerettei már gyászolják. ITT további információkat olvashatsz. 

A Duna vize 1 foknál is hidegebb Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Egyre több a kérdőjel a 18 éves teniszező eltűnésével és vélelmezett halálával kapcsolatban. Szemtanúk elmondása és egy dunai hajó kamerája által készített felvétel szerint vasárnap (január 18)  6 óra 37 perckor, egy ember a Lánchídról a Dunába esett. A hétvégén többen is azt terjesztették a közösségi oldalakon, hogy Budapesten találkoztak a zavartan viselkedő, kabátot már nem viselő Matyival. A család gyanúja szerint valakik drogot keverhettek a gimnazista italába. De mi az igazság? IDE kattintva olvashatod el a teljes cikket. 

Sok a kérdőjel Egressy Mátyás eltűnésének ügyében Fotó: beküldött

Ölelkező, egymást vigasztaló diákok csoportosulnak a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium előtt. Az iskola tanulója az az Egressy Mátyás, aki pénteken (jan.16.) egy belvárosi szórakozóhelyen bulizott a barátaival, majd miután elköszönt tőlük, nem tért haza. Az épület homlokzatán fekete zászló leng. 

Egressy Mátyást az iskolájában már gyászolják  Fotó: Bors

 

 

