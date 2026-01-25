Egressy Mátyás eltűnése: ez történhetett a fiúval miután elhagyta a szórakozóhelyet

Elzárkózik az eltűntként keresett Egressy Mátyás családja a nyilvánosság elől. A 18 éves teniszező január 16-án, péntek este szórakozni ment a barátaival, utána pedig nem ért haza. Felmerült a gyanú, hogy a belvárosi szórakozóhelyen valaki drogot csempészett az italába, mert állítólag a hétvégén Budapest több pontján is látni vélték őt, a téli hidegben, kabát nélkül. Telefonon kerestük Mátyás édesapját, de elutasította hívásunkat. IDE kattintva olvashatod el a teljes cikket.
A vasárnap délelőtt (jan. 18.) először felbukkant híre az volt, hogy valakik Pestszentimrén látni vélték, ám ez nem bizonyult igaznak. Munkatársunk január 18-án több alkalommal is telefonon beszélt a fiú édesapjával, aki csak annyit mondott, hogy Mátyást a család is keresi. A rendőrség január 19-én, hétfőn 8 óra 52 perckor a Police.hu-n kiadott közleményben arról tájékoztatott, hogy a 18 éves fiút továbbra is keresik. A hatóság mindenkit arra kér, hogy amennyiben bármilyen információval rendelkezik Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban, értesítse a hatóságot. IDE kattintva olvashatod el a teljes cikket.
Nullához közeli a túlélés valószínűsége, ha valaki egy hídról a fagypont körüli hőmérsékletű Dunába zuhan. A szombat reggel (január 17.) óta eltűntként keresett, 18 éves Egressy Mátyással éppen ez történt. Bár a rendőrség a teniszezőt még keresi, a szerettei már gyászolják. ITT további információkat olvashatsz.
Egyre több a kérdőjel a 18 éves teniszező eltűnésével és vélelmezett halálával kapcsolatban. Szemtanúk elmondása és egy dunai hajó kamerája által készített felvétel szerint vasárnap (január 18) 6 óra 37 perckor, egy ember a Lánchídról a Dunába esett. A hétvégén többen is azt terjesztették a közösségi oldalakon, hogy Budapesten találkoztak a zavartan viselkedő, kabátot már nem viselő Matyival. A család gyanúja szerint valakik drogot keverhettek a gimnazista italába. De mi az igazság? IDE kattintva olvashatod el a teljes cikket.
Ölelkező, egymást vigasztaló diákok csoportosulnak a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium előtt. Az iskola tanulója az az Egressy Mátyás, aki pénteken (jan.16.) egy belvárosi szórakozóhelyen bulizott a barátaival, majd miután elköszönt tőlük, nem tért haza. Az épület homlokzatán fekete zászló leng.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.