Egressy Mátyás eltűnése: ez történhetett a fiúval miután elhagyta a szórakozóhelyet

Elzárkózik az eltűntként keresett Egressy Mátyás családja a nyilvánosság elől. A 18 éves teniszező január 16-án, péntek este szórakozni ment a barátaival, utána pedig nem ért haza. Felmerült a gyanú, hogy a belvárosi szórakozóhelyen valaki drogot csempészett az italába, mert állítólag a hétvégén Budapest több pontján is látni vélték őt, a téli hidegben, kabát nélkül. Telefonon kerestük Mátyás édesapját, de elutasította hívásunkat. IDE kattintva olvashatod el a teljes cikket.

Továbbra is keresik Egressy Mátyást

A vasárnap délelőtt (jan. 18.) először felbukkant híre az volt, hogy valakik Pestszentimrén látni vélték, ám ez nem bizonyult igaznak. Munkatársunk január 18-án több alkalommal is telefonon beszélt a fiú édesapjával, aki csak annyit mondott, hogy Mátyást a család is keresi. A rendőrség január 19-én, hétfőn 8 óra 52 perckor a Police.hu-n kiadott közleményben arról tájékoztatott, hogy a 18 éves fiút továbbra is keresik. A hatóság mindenkit arra kér, hogy amennyiben bármilyen információval rendelkezik Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban, értesítse a hatóságot. IDE kattintva olvashatod el a teljes cikket.

Nullához közeli a túlélés valószínűsége, ha valaki egy hídról a fagypont körüli hőmérsékletű Dunába zuhan. A szombat reggel (január 17.) óta eltűntként keresett, 18 éves Egressy Mátyással éppen ez történt. Bár a rendőrség a teniszezőt még keresi, a szerettei már gyászolják. ITT további információkat olvashatsz.

Egyre több a kérdőjel a 18 éves teniszező eltűnésével és vélelmezett halálával kapcsolatban. Szemtanúk elmondása és egy dunai hajó kamerája által készített felvétel szerint vasárnap (január 18) 6 óra 37 perckor, egy ember a Lánchídról a Dunába esett. A hétvégén többen is azt terjesztették a közösségi oldalakon, hogy Budapesten találkoztak a zavartan viselkedő, kabátot már nem viselő Matyival. A család gyanúja szerint valakik drogot keverhettek a gimnazista italába. De mi az igazság? IDE kattintva olvashatod el a teljes cikket.

Ölelkező, egymást vigasztaló diákok csoportosulnak a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium előtt. Az iskola tanulója az az Egressy Mátyás, aki pénteken (jan.16.) egy belvárosi szórakozóhelyen bulizott a barátaival, majd miután elköszönt tőlük, nem tért haza. Az épület homlokzatán fekete zászló leng.