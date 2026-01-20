Nyilatkozott az eltűnt Egressy Mátyás iskolája

Egressy Mátyás január 17-én hajnalban tűnt el. A 18 éves fiú egy budapesti szórakozóhelyről indult haza, amikor nyoma veszett.
A rendőrség továbbra is keresi az eltűnt fiút, eközben az Origo felkereste Mátyás iskoláját, amely képviselőt az alábbi közleményt juttattál el hozzájuk:
Ezúton is köszönjük, hogy figyelemmel kísérik az ügyet. Hétfőn az eltűnt tanulónk szüleinek tájékoztatása alapján egyeztetett az iskola vezetősége, beszéltünk kollégáinkkal, majd segítő pszichológus, valamint gyász- és veszteségfeldolgozó szakember dolgozott az osztálytársakkal és az érintett pedagógusokkal. Az osztályfőnökök és szaktanárok pedig az iskola valamennyi diákjával foglalkoztak.
Hozzátették, hogy az iskolapszichológus külön figyelmet fordít az érintettekre, és a Belső-Pesti Tankerület támogatásával igyekeznek segíteni az intézmény tanulóit. Az iskola az ügyben további nyilatkozatot nem kíván tenni.
Nemrég a rendőrség videót tett közzé, amelyben megmutatták, a fiatal utáni kutatás kiterjed a Dunára, amit a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezít.
A rendőrség mindenkit arra kér, hogy amennyiben bármilyen információval rendelkezik Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban, értesítse a hatóságot a 112-es segélyhívó számon vagy – akár névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.
