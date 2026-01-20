Egressy Mátyás január 17-én hajnalban tűnt el. A 18 éves fiú egy budapesti szórakozóhelyről indult haza, amikor nyoma veszett.

Nyilatkozott az eltűnt Egressy Mátyás iskolája

A rendőrség továbbra is keresi az eltűnt fiút, eközben az Origo felkereste Mátyás iskoláját, amely képviselőt az alábbi közleményt juttattál el hozzájuk:

Ezúton is köszönjük, hogy figyelemmel kísérik az ügyet. Hétfőn az eltűnt tanulónk szüleinek tájékoztatása alapján egyeztetett az iskola vezetősége, beszéltünk kollégáinkkal, majd segítő pszichológus, valamint gyász- és veszteségfeldolgozó szakember dolgozott az osztálytársakkal és az érintett pedagógusokkal. Az osztályfőnökök és szaktanárok pedig az iskola valamennyi diákjával foglalkoztak.

Hozzátették, hogy az iskolapszichológus külön figyelmet fordít az érintettekre, és a Belső-Pesti Tankerület támogatásával igyekeznek segíteni az intézmény tanulóit. Az iskola az ügyben további nyilatkozatot nem kíván tenni.

Nemrég a rendőrség videót tett közzé, amelyben megmutatták, a fiatal utáni kutatás kiterjed a Dunára, amit a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezít.