"Muszáj kibírnia, amíg megtaláljuk!" - Megszólalt az eltűnt Egressy Mátyás nagynénje

Az egész ország összefogott, hogy megtalálja az eltűnt Egressy Mátyást. A 18 éves fiatal a barátaival bulizott Lipótvárosban, azonban azóta nem tért haza. Családja két napja keresi hiába, emellett rengeteg hír érkezett, hogy a város több pontján is láthatták. Szerettei szerint Mátyást bedrogozhatták és kirabolhatták. Az eltűnésével kapcsolatban egy nyilvános Facebook-csoportot is létrehoztak, melynek tagjai egymás közt kommunikálnak a kereséssel kapcsolatban. Most jelentkezett a fiú nagynénje is.

Nagy erőkkel keresik az eltűnt fiút

Fotó: Beküldött fotó

Bedrogozhatták és kirabolhatták az eltűnt fiút

S. Ágnes a nyilvános Facebook-csoportban osztotta meg kommentjét, miszerint a fiú feltehetően pszichotikus állapotban van.

A nagynénje vagyok. Valószínűleg nincs beszámítható állapotban, fél, retteg, pszichotikus a nem tudjuk milyen szertől, és nagyon kimerült

– kezdte a bejegyzésben.

Több mint 35 órája nem evett/ivott és "menekül", fázik. Óvatosan, higgadtan meg lehet próbálni beszélni vele, de semmiképpen ne tévesszétek szem elől!

– írta megtörten a nő, majd megkérte azokat, akik esetleg látják a fiút, hogy azonnal hívjanak segítséget.

Legjobb hívni a 112-t és lehetőleg észrevétlenül szemmel tartani/követni, ha mozog! Tömegközlekedési eszközön megkérni a sofőrt, hogy a következő megállóban zárt ajtókkal álljon meg és megvárni a mentőket/rendőrséget

– végül a nő köszönetet mondott mindazoknak, akik segítenek a keresésben.

Hálás köszönet mindenkinek, aki segít Matyit előkeríteni! Vékony, de sportos, jó kondijú srác. Muszáj kibírnia, amíg megtaláljuk!

A bejegyzést IDE kattintva lehet megtekinteni!

Mátyást a család szerint kipécézhették maguknak a szórakozóhelyen, az utóbbi időben a baráti körükben is történt hasonló. Szerintük bedrogozhatták és kirabolhatták a fiút, aki ezekután menekülni kezdett.

Az Egressy Mátyás megtalálására kiadott rendőrségi körözést ITT nézheted meg.