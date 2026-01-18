"Muszáj kibírnia, amíg megtaláljuk!" - Megszólalt az eltűnt Egressy Mátyás nagynénje

Az egész ország összefogott, hogy megtalálja az eltűnt Egressy Mátyást. A 18 éves fiatal a barátaival bulizott Lipótvárosban, azonban azóta nem tért haza. Családja két napja keresi hiába, emellett rengeteg hír érkezett, hogy a város több pontján is láthatták. Szerettei szerint Mátyást bedrogozhatták és kirabolhatták. Az eltűnésével kapcsolatban egy nyilvános Facebook-csoportot is létrehoztak, melynek tagjai egymás közt kommunikálnak a kereséssel kapcsolatban. Most jelentkezett a fiú nagynénje is.
S. Ágnes a nyilvános Facebook-csoportban osztotta meg kommentjét, miszerint a fiú feltehetően pszichotikus állapotban van.
A nagynénje vagyok. Valószínűleg nincs beszámítható állapotban, fél, retteg, pszichotikus a nem tudjuk milyen szertől, és nagyon kimerült
– kezdte a bejegyzésben.
Több mint 35 órája nem evett/ivott és "menekül", fázik. Óvatosan, higgadtan meg lehet próbálni beszélni vele, de semmiképpen ne tévesszétek szem elől!
– írta megtörten a nő, majd megkérte azokat, akik esetleg látják a fiút, hogy azonnal hívjanak segítséget.
Legjobb hívni a 112-t és lehetőleg észrevétlenül szemmel tartani/követni, ha mozog! Tömegközlekedési eszközön megkérni a sofőrt, hogy a következő megállóban zárt ajtókkal álljon meg és megvárni a mentőket/rendőrséget
– végül a nő köszönetet mondott mindazoknak, akik segítenek a keresésben.
Hálás köszönet mindenkinek, aki segít Matyit előkeríteni! Vékony, de sportos, jó kondijú srác. Muszáj kibírnia, amíg megtaláljuk!
Mátyást a család szerint kipécézhették maguknak a szórakozóhelyen, az utóbbi időben a baráti körükben is történt hasonló. Szerintük bedrogozhatták és kirabolhatták a fiút, aki ezekután menekülni kezdett.
