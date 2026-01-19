Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Gyászol az ország: 11 gyermek életét követelte a halálos buszbaleset

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 13:25
11 gyermek életét követelte egy buszbaleset, és további ötöt kritikus állapotban szállítottak kórházba. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

Legalább 11 iskolás gyerek halt meg hétfő reggel, amikor egy kisbusz összeütközött egy teherautóval egy Johannesburgtól délre fekvő városban. A buszbaleset körülményeit jelenleg is vizsgálják.

A halálos buszbaleset körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok
A halálos buszbaleset körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok  Fotó: AFP

11 halálos áldozatot követelt a buszbaleset

A dél-afrikai közszolgálati médiaszolgáltató, a South African Broadcasting Corporation jelentései szerint 5 másik diák is súlyosan megsérült az Vanderbijlpark városában történt ütközésben, akiket kritikus állapotban szállítottak kórházba. A hatóságok jelenleg is a helyszínen vannak, és vizsgálják a tragédia körülményeit.

Dél-Afrikában köztudottan rossz a közlekedésbiztonsági helyzet, amit a kormány igyekszik orvosolni. A múlt héten közzétett adatok szerint tavaly az országban 11 418 közúti haláleset történt. A közlekedési minisztérium szerint a felelőtlen vezetés, beleértve a gyorshajtást és az ittas vezetést, a közúti halálesetek fő okai közé tartozik.

A múlt héten Barbara Creecy közlekedési miniszter azt mondta, ideje megváltoztatni a törvényt, és a zéró tolerancia elvének javára eltörölni a jelenlegi alkoholszint-korlátozást – írta a Reuters.

 

