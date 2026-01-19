Gyászol az ország: 11 gyermek életét követelte a halálos buszbaleset

Legalább 11 iskolás gyerek halt meg hétfő reggel, amikor egy kisbusz összeütközött egy teherautóval egy Johannesburgtól délre fekvő városban. A buszbaleset körülményeit jelenleg is vizsgálják.
A dél-afrikai közszolgálati médiaszolgáltató, a South African Broadcasting Corporation jelentései szerint 5 másik diák is súlyosan megsérült az Vanderbijlpark városában történt ütközésben, akiket kritikus állapotban szállítottak kórházba. A hatóságok jelenleg is a helyszínen vannak, és vizsgálják a tragédia körülményeit.
Dél-Afrikában köztudottan rossz a közlekedésbiztonsági helyzet, amit a kormány igyekszik orvosolni. A múlt héten közzétett adatok szerint tavaly az országban 11 418 közúti haláleset történt. A közlekedési minisztérium szerint a felelőtlen vezetés, beleértve a gyorshajtást és az ittas vezetést, a közúti halálesetek fő okai közé tartozik.
A múlt héten Barbara Creecy közlekedési miniszter azt mondta, ideje megváltoztatni a törvényt, és a zéró tolerancia elvének javára eltörölni a jelenlegi alkoholszint-korlátozást – írta a Reuters.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.