Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Buszbaleset Békésen: porrá égett egy busz, szinte semmi sem maradt belőle

Buszbaleset Békésen: porrá égett egy busz, szinte semmi sem maradt belőle

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 13:50
buszbalesettűz
Egy busz porrá égett, egy másik pedig a forgalommal szemben fordult ki. A buszbalesetekről felvételek is készültek.
CJA
A szerző cikkei

Két buszbaleset is történt Békés vármegyében a napokban, mindkettő hatalmas közúti problémát okozott.

Buszbalesetek sorozata érte Békés vármegyét
Buszbalesetek sorozata érte Békés vármegyét  Fotó: Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Több buszbaleset is történt a héten

Péntek reggel gyulladt ki Dobozon egy busz. A helyszínen a porrá égett jármű látványa megdöbbentette a szemtanúkat. 

Információk szerint a jármű egy helyben állt, amikor lángra kapott. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerint a tűz olyan gyorsan terjedt, hogy nem volt esély időben eloltani azt. A kivonult békéscsabai hivatásos tűzoltók két sugárral oltották el a buszt. Szerencsére senki sem tartózkodott rajta, így személyi sérülés nem történt. Az első ellenőrzések szerint a tüzet műszaki hiba okozhatta, de a körülményeket tovább vizsgálják.

Csupán egy nappal korábban, csütörtök kora reggel Békéscsabán egy másik busz kanyarodott keresztbe az úttesten. A Petőfi utcában a reggeli órákban műszaki hiba miatt a jármű még ki tudott fordulni, majd megállt, és képtelen volt tovább haladni. 

Az öt sávból négyet lezártak, a rendőrök irányították a forgalmat a reggeli csúcsidőben  - írja a Tények.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu