Buszbaleset Békésen: porrá égett egy busz, szinte semmi sem maradt belőle

Két buszbaleset is történt Békés vármegyében a napokban, mindkettő hatalmas közúti problémát okozott.
Péntek reggel gyulladt ki Dobozon egy busz. A helyszínen a porrá égett jármű látványa megdöbbentette a szemtanúkat.
Információk szerint a jármű egy helyben állt, amikor lángra kapott. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerint a tűz olyan gyorsan terjedt, hogy nem volt esély időben eloltani azt. A kivonult békéscsabai hivatásos tűzoltók két sugárral oltották el a buszt. Szerencsére senki sem tartózkodott rajta, így személyi sérülés nem történt. Az első ellenőrzések szerint a tüzet műszaki hiba okozhatta, de a körülményeket tovább vizsgálják.
Csupán egy nappal korábban, csütörtök kora reggel Békéscsabán egy másik busz kanyarodott keresztbe az úttesten. A Petőfi utcában a reggeli órákban műszaki hiba miatt a jármű még ki tudott fordulni, majd megállt, és képtelen volt tovább haladni.
Az öt sávból négyet lezártak, a rendőrök irányították a forgalmat a reggeli csúcsidőben - írja a Tények.
