10 km-es a torlódás az M1-esen, több kamion is összeütközött

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 08:03
Herceghalomnál korábban kiépített terelésnél, a 30-as km-nél több kamion ütközött össze.

Az M1-es autópályán, a Herceghalomnál korábban kiépített terelésnél, a 30-as km-nél nagy baleset történt, ugyanis több kamion is összeütközött

Az M1-es autópályán kamionok ütköztek
Képünk illusztráció: unsplash

A Hegyeshalom felé vezető oldalon egy sávon megindult a forgalom, illetve Budapest felé is csak egy, a saját oldalán vezető sáv járható. A határ felé vezető oldalon már 10 km-es, a főváros felé 6 km-es a torlódás - írja az utinform.hu.

 

 

