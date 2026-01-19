10 km-es a torlódás az M1-esen, több kamion is összeütközött

Az M1-es autópályán, a Herceghalomnál korábban kiépített terelésnél, a 30-as km-nél nagy baleset történt, ugyanis több kamion is összeütközött.

Az M1-es autópályán kamionok ütköztek

Képünk illusztráció: unsplash

A Hegyeshalom felé vezető oldalon egy sávon megindult a forgalom, illetve Budapest felé is csak egy, a saját oldalán vezető sáv járható. A határ felé vezető oldalon már 10 km-es, a főváros felé 6 km-es a torlódás - írja az utinform.hu.