Kihallgatták az Üllői úti halálos balesetet okozó sofőrt: azt hitte, csak egy hóbuckának ütközött

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 15:33
Kihallgatáshalálos baleset
Segítségnyújtás elmulasztásával vádolja a rendőrség azt a férfit, aki balesetet okozott az Üllői úton, majd a repülőtéren fogták el. A gázolás áldozata a kórházban halt bele sérüléseibe.

3 órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el a rendőrök azt a férfit, aki ma hajnalban halálos balesetet okozott az Üllői úton.

Balesetet okozott majd tovább hajtott a férfi.
Fotó:  Police.hu

Megdöbbentő vallomást tett a halálos balesetet okozó sofőr

2026. január 15-én 2:44 körül Budapesten, a IX. kerületben súlyos balesetet okozott az Üllői úton egy férfi, azonban az áldozatot cserben hagyta, és megállás nélkül hajtott tovább. Az elgázolt férfit kórházba szállították, ahol sérüléseibe belehalt.

A sofőr nem tudott sokáig észrevétlen maradni, és órákkal később a rendőrök a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kapták el, ahonnan külföldre tervezett utazni. A 77 éves, Somogy vármegyei lakost a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályán segítségnyújtás elmulasztása bűntett megalapozott gyanújával hallgatták ki, ahol nem élt panasszal, és állítása szerint nem tudta, hogy elütött valakit, azt hitte, csak egy hóbuckának ütközött - közölte a rendőrség.

 

