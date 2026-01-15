Horror Budapesten, rettenetes tragédiára ébredtünk

Halálos gázolás történt az Üllői úton, melyet követően az autós elhajtott. A sofőrt három órán belül elfogta a rendőrség.

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Halálos gázolás történt hajnalban

A rendelkezésre álló adatok szerint január 15-én 2 óra 44 perc körül Budapesten, a IX. kerület, Üllői úton egy autós elütött egy embert, majd a helyszínről segítségnyújtás nélkül elhajtott. Az elgázolt férfit a mentők a helyszínen újraélesztették, kórházba vitték, de az ellátás ellenére belehalt sérüléseibe.

A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály büntetőeljárást indított; azonosították a személygépkocsi feltételezett vezetőjét, akit három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elfogtak. A 77 éves férfi elszámoltatása folyamatban van - írja a police.hu.

Nem ez ma az egyetlen baleset. Egy kamion és két személygépkocsi ütközött csütörtökön reggel 6 óra 30 perc előtt Budapesten, a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében. Személyi sérülésről nincs információ, de a balesetben sérült járművek több sávot elfoglalnak, és akadályozzák a forgalmat. Aki teheti, válasszon más útvonalat! Arról is írtunk, hogy csütörtök délelőtt lassabb közlekedésre kell számítani a Budapestet Győrrel összekötő vasútvonalon, mert s síntörés miatt egy vágányt le kell zárni.