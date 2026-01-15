Horror Budapesten, rettenetes tragédiára ébredtünk

Halálos gázolás történt az Üllői úton, melyet követően az autós elhajtott. A sofőrt három órán belül elfogta a rendőrség.
A rendelkezésre álló adatok szerint január 15-én 2 óra 44 perc körül Budapesten, a IX. kerület, Üllői úton egy autós elütött egy embert, majd a helyszínről segítségnyújtás nélkül elhajtott. Az elgázolt férfit a mentők a helyszínen újraélesztették, kórházba vitték, de az ellátás ellenére belehalt sérüléseibe.
A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály büntetőeljárást indított; azonosították a személygépkocsi feltételezett vezetőjét, akit három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elfogtak. A 77 éves férfi elszámoltatása folyamatban van - írja a police.hu.
Nem ez ma az egyetlen baleset. Egy kamion és két személygépkocsi ütközött csütörtökön reggel 6 óra 30 perc előtt Budapesten, a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében. Személyi sérülésről nincs információ, de a balesetben sérült járművek több sávot elfoglalnak, és akadályozzák a forgalmat. Aki teheti, válasszon más útvonalat! Arról is írtunk, hogy csütörtök délelőtt lassabb közlekedésre kell számítani a Budapestet Győrrel összekötő vasútvonalon, mert s síntörés miatt egy vágányt le kell zárni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.