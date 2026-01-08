Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Nem létező hajók és foglalás nélküli szállások: több ügyfelét is átverte egy utazási iroda vezetője

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 13:50
Több ezer dollárt fizettek be az ügyfelek az utazási irodának, azonban sem az óceánjárók, sem a szállások nem lettek lefoglalva. Az iroda vezetője most súlyos vádakkal néz szembe, miután rengeteg embert átvert.

Őrizetbe vettek egy utazási irodát vezető ügynököt, miután a gyanú szerint ügyfeleit több tízezer dollárral átverte.

Rengeteg ügyfelet átvert az utazási iroda vezetője.
Rengeteg ügyfelet átvert az utazási iroda vezetője. (Képünk illusztráció) Fotó: SNEHIT PHOTO /  Shutterstock 

Többen is jelentették az átverést a rendőrségnek

A New York-i székhelyű utazási iroda vezetőjét, Tavia Thomast, a Destiny Travel NY tulajdonosát január 6-án vádolták meg három rendbeli nagy értékű lopással, három rendbeli csalással, valamint két rendbeli nagy értékű lopással. A Nassau megyei rendőrség több olyan esetről számolt be, amelyek során a 47 éves Thomas állítólag már 2024 óta megkárosította ügyfeleit.

A közlemény szerint 2024 júliusában Thomas állítólag 35 753 dollárt (közel 12 millió forintot) vett át kilenc sértettől egy Royal Caribbean hajóút ígéretében. Azonban, amikor az utazásra készülők megérkeztek a New Jersey állambeli Bayonne kikötőjébe, egy alkalmazott közölte velük, hogy a jegyeik egy nem létező hajóútra szóltak.

Ugyanebben a hónapban a gyanú szerint 5 000 dollárt (1,6 millió forintot) kapott két személytől egy esküvő megszervezésére egy ALG Vacations üdülőhelyen, de a helyszínek soha nem lettek lefoglalva. A rendőrség szerint Thomas állítólag a násznép más tagjainak foglalásaiért is átvett pénzt, az áldozatok azonban soha nem kapták vissza a befizetett összegeket.

Két hónappal később, 2024 szeptemberében egy sértett azt állította, hogy Thomas irodáján keresztül születésnapi utazást foglalt édesanyjának a Dominikai Köztársaságba, amelyért saját maga és családtagjai részére összesen 10 034 dollárt (3,3 millió forintot) fizetett. A gyanúsított állítólag ebben az esetben sem fizette ki a szállásokat, és a család nem kapott visszatérítést.

Thomast január 6-án állt bíróság elé, de ártatlannak vallotta magát. A következő tárgyalása január 8-án várható.

Magukért beszélnek az utazási iroda értékelései

A cég honlapja szerint a Destiny Travel NY 2016 óta működik. Az utazási iroda által kínált úti célok között szerepel többek között a Maldív-szigetek, Francia Polinézia, Horvátország, Olaszország és Vietnám. A vállalkozás szolgáltatásai közé tartozik az esküvők szervezése, az átfogó utazási támogatás, valamint a csoportos utazások foglalása és tervezése.

Az iroda azt is állítja magáról, hogy több szervezet, köztük az American Society of Travel Advisors, a Sandals Resorts és a Disney Resorts is ajánlja szolgáltatásait. Azonban a Google értékelések már más képet festenek, ugyanis többen is azzal vádolják az utazási irodát, hogy több ezer dollárral károsította meg ügyfeleit, és nem biztosított visszatérítéseket.

Mindemellett a Better Business Bureau, amely segít a fogyasztóknak megbízható vállalkozásokat találni és a csalásokat jelenteni, F minősítést adott a Destiny Travel NY-nak, mivel a cég nem reagált három, ellene benyújtott panaszra - írta a People.

 

