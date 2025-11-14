Nagy hozamot ígértek az online csalók - több vármegyében is átvertek embereket

Online csalók vertek át egy férfit, akit a magas bevétel reményében fosztottak ki. A csalást elszenvedett férfit több mint 6 millió forinttal károsították meg.
Az elmúlt napokban több vármegyei lakos tett feljelentést a rendőrségen, akik a magas bevétel reményében tőzsdei befektetők helyett csalóknak utalták át a pénzüket. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretein belül folytatja a küzdelmet az online csalások elkövetői ellen - tájékoztatott a Police.hu.
Egy mosonmagyaróvári férfi ügyében a helyi rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen nyomoz, aki az idei nyártól kezdődően egy internetes oldalon hirdetett magas hozamú befektetést. A későbbi áldozatnak 250 euró kezdőtőkét kellett befizetnie, majd rövid időn belül a csaló megerősítette, hogy a tőkéje 50%-kal növekedett. Ezt követően a mosonmagyaróvári férfi további körülbelül 16 ezer eurót fektetett be. A jelentős összeg átutalását követően azonban a csaló eltűnt, a sértett pedig több mint 6 millió forint kárt szenvedett el.
Az online csalások megelőzésével kapcsolatos további hasznos információk, aktualitások és tanácsok a KiberPajzs oldalán érhetők el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.