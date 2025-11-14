Nagy hozamot ígértek az online csalók - több vármegyében is átvertek embereket

Online csalók vertek át egy férfit, akit a magas bevétel reményében fosztottak ki. A csalást elszenvedett férfit több mint 6 millió forinttal károsították meg.

Online csalók ellen harcol a rendőrség - több vármegyéből is jelezték, hogy áldozatul estek az átverésnek / Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock / Shutterstock

Online csalók ellen küzdenek a rendőrök

Az elmúlt napokban több vármegyei lakos tett feljelentést a rendőrségen, akik a magas bevétel reményében tőzsdei befektetők helyett csalóknak utalták át a pénzüket. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretein belül folytatja a küzdelmet az online csalások elkövetői ellen - tájékoztatott a Police.hu.

Egy mosonmagyaróvári férfi ügyében a helyi rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen nyomoz, aki az idei nyártól kezdődően egy internetes oldalon hirdetett magas hozamú befektetést. A későbbi áldozatnak 250 euró kezdőtőkét kellett befizetnie, majd rövid időn belül a csaló megerősítette, hogy a tőkéje 50%-kal növekedett. Ezt követően a mosonmagyaróvári férfi további körülbelül 16 ezer eurót fektetett be. A jelentős összeg átutalását követően azonban a csaló eltűnt, a sértett pedig több mint 6 millió forint kárt szenvedett el.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a hasonló áldozattá válás elkerülése érdekében érdemes a következő tanácsokat megfogadni:

Befektetés vagy pénz átadása előtt mindig konzultáljon független pénzügyi szakértővel!

Ne vegyen figyelembe kéretlen befektetési ajánlatokat, telefonhívásokat, még akkor sem, ha gyors meggazdagodást ígérnek!

Legyen óvatos a jövőbeli csalásokkal: ha már áldozattá vált, a csalók újra megkereshetik, vagy adatait más bűnözőknek adhatják tovább!

Azonnal értesítse a rendőrséget, ha csalás gyanúja merül fel!

Érdemes gyanakodni, ha:

úgy érzi, hogy az ajánlat „túl szép, hogy igaz legyen”;

a közösségi médiában többször találkozik ugyanazzal a hirdetéssel;

ismétlődő kéretlen telefonhívásokat kap;

gyors megtérülést ígérnek, és garantálják a befektetés biztonságát;

az ajánlat csak rövid ideig él, és kimaradástól tartanak;

az ajánlat kizárólag Önnek szól, és megkérik, hogy másnak ne beszéljen róla.

Az online csalások megelőzésével kapcsolatos további hasznos információk, aktualitások és tanácsok a KiberPajzs oldalán érhetők el.