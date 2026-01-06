Kifakadt az asszony: csalók hirdettek csodagyógyszert a gyógyíthatatlan beteg Mónika oldalán

Iszonyatos dühbe gurult Teknyős Pálné Hosszú Mónika, és sajnos volt is oka rá. A nő szervezetét évek óta egy rejtélyes betegség gyengíti, ami egyelőre gyógyíthatatlan. Minden mozdulat, görcs és rángás a mitokondriális betegségből ered, és ő a sorstársaiért betegségnaplót hozott létre a Facebookon. Az oldalán azonban internetes csalással próbálkoztak, egy csodagyógyszert kezdtek népszerűsíteni rajta. Senki ne dőljön be!

Internetes csalással próbálkoztak Mónika Facebook-oldalán / Fotó: Beküldött fotó

Internetes csalás jelent meg Mónika oldalán

A mitokondriálus betegség egy olyan veszedelmes genetikai kór, amely nemcsak nagyon ritka, hanem az orvostudomány jelen állása szerint gyógyíthatatlan. A mitokondriumok az emberi sejtek „erőművei”, energiát állítanak elő. Ha viszont ez az erőmű hibásan működik, az különböző működési zavarokat okoz a szervezetben.

A mitokondriális betegség tünetei a többi között:

fájdalmas izomgörcsök,

egyensúlyzavar,

epilepszia,

migrén,

izomgyengeség,

látászavar és halláskárosodás.

Mónika régóta harcol ezzel a kórral, a tünetek karácsonykor súlyosbodtak. Ő mégis küzd ellene, sőt kendőzetlenül beszámol arról a „Törékeny erő” – mitokondriális betegek történetei és mindennapjai nevű Facebook-oldalán, hogy milyen nehézségekkel és küzdelemmel jár egy ilyen betegség.

Az Akasztón élő nő oldalát közel 7 ezren követik. A célja, hogy sokan megismerjék ezt a „rejtett betegséget”, amely nehezen felismerhető és kevésbé ismert. Naponta posztol róla, épp milyen tüneteket észlel, ám nemrég egy internetes csalás jelent meg az oldalán!

Mónika oldalát sok sorstársa is követi, őt és őket próbálták megkörnyékezni egy csodaszerrel. A gyógyíthatatlan betegségre ígért gyógyszer persze csak átverés. Ezt rögtön kiszúrta Mónika, és egy posztban riadóztatott: senki ne dőljön be!

Mónika figyelmeztető bejegyzését ITT tudod megtekinteni.

Egy nő azt ígérte, hogy az árusított csodaszere meg fog engem gyógyítani. Csak azért írtam ki a bejegyzést, mert már tele a padlás a sok ígérettel, amit kaptam, a sok csodaszerrel. Egy olyan csodaszert akart ránk tukmálni, amivel sok rákos beteget is befűztek és átvertek

– nyilatkozta a Borsnak Mónika.