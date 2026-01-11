Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
"Apa, miért nem látok?" - saját autójukban lőtték fejbe a 11 évest

lövöldözés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 22:00
tinitragikus
A tini állapota jelenleg is kritikus.
B. V.
Jelenleg is az életéért küzd a kórházban az a 11 éves kislány, akit édesapja autójában ülve lőtt fejbe egy idegen. A tragikus eset január 5-én hétfőn történt egy lakópark parkolójában, Kaliforniában. A tini, akinek személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, az anyósülésen ült, amikor minden előzmény nélkül lövések dördültek el, miután a tettes, Ryan Hardy csak úgy, figyelmeztetés nélkül, hirtelen lövöldözni kezdett a járókelőkre. Így történhetett meg, hogy egy lövedék áthatolt az autón, ezzel súlyosan megsebesítve a 11 évest, aki szívszorító szavakat intézett édesapjához, míg úton voltak a kórházba.

Az életéért küzd a 11 éves.
Az életéért küzd a 11 éves. Fotó: GoFundMe

Rosszkor volt nagyon rossz helyen a 11 éves

 

Apa, miért nem látok? Ez annyira fáj 

- mondta édesapjának a 11 éves.

Ezek olyan szavak, amelyeket szerintem egyetlen apa sem tud feldolgozni.

 A nyomozás során kiderült, hogy egy golyó átszakította a hátsó szélvédőt, áthatolt a fejtámlán, majd a kislány tarkóját érte. A tini állapota továbbra is kritikus. Az apa, akinek a nevét a hatóságok biztonsági okokból szintén nem hozták nyilvánosságra úgy érzi, lánya sérülése miatt mintha kitépték volna a szívét a helyéről:

A családom jelenti számomra a mindent.

A rendőrség a gyanúsítottat a 23 éves Ryan Hardy-ként azonosította, akit felfegyverzettnek és rendkívül veszélyesnek tartanak. Személyazonosságát térfigyelő kamerák felvételei, tanúvallomások és igazságügyi szakértői bizonyítékok alapján állapították meg azonban elfogni még nem fogták el. A 11 éves családja azonban most nem ezzel foglalkozik. Céljuk lányuk felépülését követően az, hogy minél hamarabb hátrahagyják Antioch városát annak érdekében, hogy megfeledkezzenek a tragikus lövöldözésről, írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
