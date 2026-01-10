Száz nőt vert át a titokzatos álorvos, sokan bele is szerettek

Áldozatai leplezték le a csalót, aki az interneten hamis profillal vert át közel 100 nőt. Akikkel beszélgetett, mind azt hitték, hogy egy férfi orvossal, Dr. Grahammel van dolguk, de valójában egy Adele Rennie nevű nő állt a háttérben.
Rennie Dr. David Grahamként mutatkozott be, és üzenetekkel, valamint telefonhívásokkal árasztotta el a nőket. A hívásoknál hangtorzító alkalmazást használt, de olyan meggyőzően alakította a szerepét, hogy néhány áldozata bevallotta: beleszerettek az online személyiségébe.
Az áldozatok akkor kezdtek gyanakodni Dr. Grahamre, amikor elkezdte kerülni a személyes találkozást. Végül felfedték, hogy valójában Rennie áll a profil mögött.
Az álorvost tavaly áprilisban negyedszer is börtönbe zárták, miután mindössze 11 nappal a szabadulása után kapcsolatba lépett egy áldozattal, akivel 5 évig meg volt tiltva a kapcsolatfelvétel.
2024 szeptemberében 2 év és 4 hónap börtönbüntetésre ítélték, miután négy vádpontban, köztük zaklatás miatt, bűnösnek vallotta magát. Korábban hasonló bűncselekményekért már 2017-ben és 2019-ben is elítélték.
Most hat olyan nő, akik mind Rennie áldozatául estek az elmúlt 15 év során, megszólalt egy BBC-dokumentumfilmben. Mindeközben az álorvos még most sem volt hajlandó elárulni, miért tette, amit tett.
A korábbi Miss Scotland-döntős, a jelenleg 35 éves, Kilmarnock-ban élő Abbie Draper elárulta, hogy a nyomozás számára versenyfutás volt az idővel, és mindent le kellett menteni, képernyőfotókat készíteni, mindent feljegyezni, hogy legyen elegendő bizonyíték.
Amikor mélyebben elkezdtem vizsgálni David Graham Facebook-oldalát, észrevettem, hogy mindig ugyanazok az emberek kommentelnek a bejegyzéseihez. Akkor megkérdeztem magamtól, hogy vajon ezek valódi személyek? Fordított képkeresést végeztünk, vagyis feltöltöttük a képeket a Google-be, hogy megnézzük, honnan származnak. Kiderült, hogy ezeket a profilokat valójában az Instagramról lopták
- magyarázta.
Ekkor derült ki, hogy nemcsak egy hamis profillal lehet dolguk, hanem egy egész hálózattal, ami az áldoki köré épült a tökéletes álcát megteremtve. Ezt követően Draper szinte minden idejét a nyomozásnak szentelte.
A korábbi szépségverseny-döntős 2014-ben ismerkedett meg Dr. Grahammel: akkor vette fel vele a kapcsolatot, amikor a nagyapja stroke-kal került kórházba. A férfi azt állította, hogy a nagyapja orvosa, de később gyanút fogott, és más nőket is talált, akikkel szintén barátkozott. Végül online csoportot hoztak létre, és kiderítették, hogy valójában Rennie-ről van szó, arról az ápolónőről, aki Draper nagyapját ápolta a kórházban.
Ez egy rendkívül kiszolgáltatott osztály. Ha valaki ki akarná használni az embereket, ez lenne a legalkalmasabb hely
- tette hozzá az áldozat.
A dokumentumfilmben megszólalt Rory Innes kiberbiztonsági szakértő is, akit a legjobban az lepett meg, hogy meddig tudta észrevétlenül szedni az áldozatokat az álorvos.
Rennie édesanyja, Christine szintén megszólalt: elárulta, miken ment keresztül azóta, hogy kiderült, lánya miket művelt.
Egyszerűen borzalmas érzés... Nem tudod felfogni, hogy a lányod beszáll egy rabokat szállító furgonba, és börtönbe viszik.
Christine hozzátette, hogy teljesen megdöbbentő számára, hogy lánya neve szerepel a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásában, és még mindig nehezen érti meg pontosan, mi történt, annyira összetett az egész ügy - írta a Daily Star.
