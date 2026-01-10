Száz nőt vert át a titokzatos álorvos, sokan bele is szerettek

Áldozatai leplezték le a csalót, aki az interneten hamis profillal vert át közel 100 nőt. Akikkel beszélgetett, mind azt hitték, hogy egy férfi orvossal, Dr. Grahammel van dolguk, de valójában egy Adele Rennie nevű nő állt a háttérben.

Áldozatai leplezték le a magát orvosnak valló nőt Fotó: Police Scotland

Többször is elítélték a nőt zaklatás miatt

Rennie Dr. David Grahamként mutatkozott be, és üzenetekkel, valamint telefonhívásokkal árasztotta el a nőket. A hívásoknál hangtorzító alkalmazást használt, de olyan meggyőzően alakította a szerepét, hogy néhány áldozata bevallotta: beleszerettek az online személyiségébe.

Az áldozatok akkor kezdtek gyanakodni Dr. Grahamre, amikor elkezdte kerülni a személyes találkozást. Végül felfedték, hogy valójában Rennie áll a profil mögött.

Az álorvost tavaly áprilisban negyedszer is börtönbe zárták, miután mindössze 11 nappal a szabadulása után kapcsolatba lépett egy áldozattal, akivel 5 évig meg volt tiltva a kapcsolatfelvétel.

2024 szeptemberében 2 év és 4 hónap börtönbüntetésre ítélték, miután négy vádpontban, köztük zaklatás miatt, bűnösnek vallotta magát. Korábban hasonló bűncselekményekért már 2017-ben és 2019-ben is elítélték.

Áldozatai leplezték le az álorvos valódi kilétét

Most hat olyan nő, akik mind Rennie áldozatául estek az elmúlt 15 év során, megszólalt egy BBC-dokumentumfilmben. Mindeközben az álorvos még most sem volt hajlandó elárulni, miért tette, amit tett.

A korábbi Miss Scotland-döntős, a jelenleg 35 éves, Kilmarnock-ban élő Abbie Draper elárulta, hogy a nyomozás számára versenyfutás volt az idővel, és mindent le kellett menteni, képernyőfotókat készíteni, mindent feljegyezni, hogy legyen elegendő bizonyíték.

Amikor mélyebben elkezdtem vizsgálni David Graham Facebook-oldalát, észrevettem, hogy mindig ugyanazok az emberek kommentelnek a bejegyzéseihez. Akkor megkérdeztem magamtól, hogy vajon ezek valódi személyek? Fordított képkeresést végeztünk, vagyis feltöltöttük a képeket a Google-be, hogy megnézzük, honnan származnak. Kiderült, hogy ezeket a profilokat valójában az Instagramról lopták

- magyarázta.