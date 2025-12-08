Tragédia Egerben! Betonmixer gázolt halálra egy nőt

Halálos közlekedési tragédia történt hétfőn délelőtt Egerben, a Rácz kapu tér és a Malom utca kereszteződésénél. Egy gyalogos nő egy betonmixer alá került és a helyszínen életét vesztette.

Tragédia történt Egerben hétfő reggel

A heol.hu információi szerint betonkeverő alá került egy gyalogos nő, és nem élte túl a balesetet. Torlódás egyelőre nincs, de rendőrök irányítják a forgalmat a helyszínen.

Egy szolgálaton kívüli rendőr elárulta a portálnak, hogy nem látta magát a balesetet, de a következményét igen. Elmondása szerint a betonmixer áthaladt a gyalogátkelőn és elsőbbséget adott egy busznak, ekkor eshetett alá a nő. A rendőr a helyszínen maradt és segített a forgalmat irányítani.

Információk szerint a nő 60 év körüli lehetett és életveszélyes sérüléseket szerzett, amikbe belehalt. A térfigyelő kamerák felvételeiben bíznak a hatóság emberei, a helyszínen működő tánciskola felvétele talán segít tisztázni a helyzetet. Az incidens körülményeit még vizsgálják.