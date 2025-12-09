Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tűzoltókat riasztottak a debreceni kórházhoz, mindenki ledöbbent

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 09:23
Szorult helyzetbe került egy férfi.

A HAON írja, hogy hétfő este riasztani kellett a tűzoltókat a debreceni kórházba, ugyanis rászorult egy gyűrű egy férfi ujjára. A megosztott információk szerint a debreceni tűzoltók kéziszerszámokkal távolították el az ékszert – további részleteket nem közöltek, de jó eséllyel sérülés nélkül úszta meg az esetet a szorult helyzetbe került férfi.

Bajbajutott férfihoz siettek a tűzoltók / Fotó: MW (illusztráció)

Valószínűleg az átlagosnál komolyabb esetről volt szó, ugyanis az ujjra szorult gyűrűt általában otthon próbálják eltávolítani az emberek úgy, hogy beszappanozzák az ujjukat, de ezek szerint most professzionális segítségre volt szükség a probléma megoldásához.

 

