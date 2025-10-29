Rejtélyes haláleset a kórházban: holtan találtak rá a fiatal, magyar orvosigazgatóra

Holtan találtak rá a Buzău megyei sürgősségi kórház magyar származású orvosi igazgatójára. Stefania Szabo sebészt kedd reggel a kórház ügyeleti szobájában találták meg: a rejtélyes haláleset előtt értetlenül áll a kórház személyzete.

Tragédia: holtan találtak rá a fiatal, magyar orvosigazgatóra / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Holtan találtak rá a fiatal doktornőre

A hírek szerint az orvos hétfő reggel kezdte meg az ügyeletet, majd részt vett a pulmonológiai osztály bővítésének átadásán. Mivel nem vette fel a telefonját, a kórházi kollégái kedden reggel 6 órakor bementek az ügyeleti szobába, ahol holtan találták. Az ügyben gyanús haláleset kivizsgálása miatt indult eljárás: azt egyelőre továbbra sem lehet tudni, mi okozta a doktornő halálát.

Ma reggel, néhány perccel hat óra előtt, a kórház egyik orvosa telefonon értesített, hogy kolléganőnket, Ștefania Szabo orvosigazgatót holtan találták az ügyeleti szobában. Nem tudjuk, miért, nem ismerjük az okokat. (…) A doktornő éjszakai ügyeletben volt, és reggel nyolc órakor kellett volna befejeznie

- nyilatkozta a sajtónak a kórház igazgatója, Sorin Pătrașcu, kiemelve, hogy a tragédia egy teljesen szokványos napon történt, Ștefania Szabó pedig semmilyen furcsa viselkedést nem mutatott. Azt is elmondta, hogy a doktornő azok közé tartozott, akik havonta legalább hét ügyeletet teljesítettek, emellett dolgozott az osztályán is, és ellátta a kórházban az orvosi feladatait, így minden egyes napja nagyon megterhelő volt. Ugyanakkor kijelentette, szerinte a kolléganője nem követett el öngyilkosságot.

A rendőrség mellett a munkaügyi felügyelőség is vizsgálja az esetet.

Az ügyben büntetőeljárás indult, a rendőrség a főügyészség irányítása alatt folytatja a nyomozást, a haláleset körülményeinek tisztázása érdekében orvosszakértői vizsgálatokat is elvégeznek

– közölte a Buzău megyei rendőrség.

A kórház hivatalos honlapja szerint Ștefania Szabo 2020. július 1-je óta dolgozott buzăui kórházban, kezdetben általános sebész szakorvosként a sebészeti osztályon, 2021 decembere óta pedig az intézmény orvosigazgatója volt. Kedden a kórház dolgozói Ștefania Szabóról a kórház előtt emlékeztek meg. Halálának okát a boncolás fogja megállapítani, az orvoskollégák és a kórház dolgozói viszont elsősorban a kimerítő munkaprogramot és az embertelenül hosszú ügyeleteket okolják - írja a Maszol.