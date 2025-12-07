Lángok borították az épületet – 25 halálos áldozata van a kedvelt üdülőhelyen kitört tűznek

Fél óra alatt eloltották a lángokat, de így is 25 halálos áldozata lett Indiában, egy népszerű üdülőhelyen kitört tűznek.

25 áldozata van az indiai üdülőhelyen kitört tűznek Fotó: Unsplash

A halálos tűz az első vizsgálatok alapján egy konyhában felrobbant gázpalack miatt keletkezhetett az Arpora kisvárosában lévő szórakozóhelyen. A szombat éjszaka pusztító tűz áldozatai közül 14-en dolgozók voltak, a többiek turisták, őket még nem azonosították.

Jelenleg hét sérültet kezelnek, egyikük testének 60%-át égési sérülések borítják.

Lesújtotta a egész várost az üdülőhelyen kitört tűz

Goa, India nyugati partján fekvő kisállam, amelyet strandjairól és portugál örökségéről ismernek, évente több százezer turistát vonz.

Pramod Sawant, az állam miniszterelnöke az X-en így nyilatkozott a balesetről:

A mai egy nagyon fájdalmas nap mindannyiunk számára Goában.

Elmondta, hogy a tűz pontos okának feltárása érdekében vizsgálatokat indítanak, és azt is ki szeretnék deríteni, a szórakozóhely betartotta-e a tűzvédelmi szabályokat.

Goa egészségügyi minisztere, Vishwajit Rane hozzátette, hogy a sérülteket a Goai Orvosi Egyetemre és Kórházba szállították, hogy a lehető legjobb ellátásban részesüljenek.

Ebben a mély gyász pillanatában határozottan kiállunk az érintett családok mellett, és minden lehetséges módon biztosítjuk őket rendíthetetlen támogatásunkról

- tette hozzá.

A beszámolók szerint az áldozatok nem csak égési sérülésekbe haltak bele. Voltak, akik a füst belélegzése miatt fulladás áldozataivá váltak - írja a CNN.