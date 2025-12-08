Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nem bírt nemet parancsolni a vágyainak: otthon termesztette a drogot a 62 éves férfi

drog
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 08:31
cannabiskábítószerrendőrség
A Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vettek egy soltvadkerti lakost, aki elmondása szerint próbált leszokni a drogról, de nem sikerült. Ezért aztán maga termesztette a marihuánát.
A rendőrség beszámolója szerint állampolgári bejelentés alapján 2025. december 4-én a rendőrök átkutatták egy 62 éves férfi otthonát. 

A 62 éves férfi már dolgozik azon, hogy leszokjon a drogokról
A 62 éves férfi már dolgozik azon, hogy leszokjon a drogokról Fotó: police.hu

A nyomozati cselekmény során az ingatlanban 211 gramm cannabisvirágzatot és 321 gramm növényi ágat és szárat találtak, valamint több tucat műanyag tasakot, digitális mérleget, és a termesztéshez használt eszközöket – lámpákat, trafókat – is. A soltvadkerti bűnelkövető a kihallgatásán azt mondta, hogy a tiltott szert ő maga, saját részre termesztette, méghozzá Ausztriából becsempészett magokat használva. Azt is bevallotta, hogy próbál leszokni káros szenvedélyéről, de ezidáig nem sikerült; úgy fogalmazott, hogy „dolgozok a leszokáson”.

A nyomozók jelenleg kábítószer birtoklásának bűntettével gyanúsítják a férfit, akit őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatását. Az eljárás során vizsgálják, hogy az elkövető a marihuánából mások részére értékesített-e - írja a police.hu

 

