Álmában halt meg a férfi, lakásába hajtott egy teherautó

Szörnyet halt Raidel Liranza Alvarez, mikor egy kisteherautó földszinti lakásába csapódott, miközben ő aludt. A tragédia megrázta a rokonokat.

Meghalt egy texasi férfi, amikor egy kisteherautó belehajtott lakásába, miközben ő aludt. December 2-án, kedden halt szörnyet a férfi, a texasi Fort Worthben. Az elhunyt mindössze 39 éves volt.

A Fort Worth-i rendőrség este 6 óra 25 perc körül érkezett a helyszínre a súlyos balesethez a Sycamore School Road 4600-as háztömbjének közelében. Az egyik szomszéd, Donna Phillips azt mondta, hogy az áldozat valószínűleg aludt az incidens idején, mivel éjszaka dolgozott.

A baleset akkor történt, mikor egy kis piros teherautó sofőrje elvesztette az irányítását a járműve felett és a lakóparkba hajtott. A sofőr a helyszínen maradt és elvégezte a szükséges ittassági tesztet, de nem mutatta ki, hogy fogyasztott volna alkoholt.

Be volt szorítva a járművébe. Végeztünk néhány kezdeti interjút ezzel a személlyel. Nem voltak jelei a károsodásnak, sem az ittas állapotnak

- idézi a People Buddy Calzada-t, a rendőrség tisztjét. „Néhány dolog, ami a szokásos eljárásrend része, hogy a nyomozói egységünk bizonyítékokat gyűjt abból a járműből, hogy megállapítsuk, történt-e valamilyen mechanikai hiba.”

Az esetet még vizsgálják, hátha előkerül tanú vagy más bizonyíték.

Szomorú vagyok és össze vagyok zavarodva

- nyilatkozta Angela Kimberling, az egyik szomszéd.

Donna Philips szerint az elhunytnak nagy álmai voltak és olyan volt számára, mintha a fia lett volna. „Mindig kész volt segíteni.”

Lorena Garcia, az áldozat nővére most adományokat gyűjt bátyja temetésére.