Fotón a baleset: óriási a káosz a Harminckettesek terénél

Óriási káosz bontakozott ki a Harminckettesek terénél Budapesten. 2025. december 5-én egy személygépkocsi a 4-6 villamos síneire gurult, a sofőr pedig képtelen volt elkerülni az ütközést egy éppen érkező szerelvénnyel. A járókelők azonnal értesítették a segélyhívó központot a baleset láttán.
Kisvártatva mentők, tűzoltók és rendőrök érkeztek a helyszínre. Hamar kiderült, hogy a kocsiban ülő sérültek nem tudnak saját erejükből kimászni, ezért a tűzoltóknak kellett őket kiszedniük. A mentősök mindkettőt kórházba szállították. A balesetnek az elsődleges információk szerint nincs halálos áldozata.
Az ügyben rendőrségi eljárás is indult. A vizsgálat során majd arra is kitérnek, hogy mi okozhatta az ütközést.
