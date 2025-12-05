Csattanás a Váci úton: totálkárosra tört egy autó, a magyar énekes is érintett

MC Hawer 25 évig volt az alkohol rabja, ám a tizedik próbálkozásra sikerült végleg letennie az italt. Szerinte a tiszta lap nem jár automatikusan, hosszú ideig kell bizonyítani, hogy az ember gyógyultnak mondhassa magát, a felépülés pedig egy élethosszig tartó folyamat.
Az MC Hawer és a Tekknő énekese 12 éve tiszta, és egy ideje inkább a sorstársain próbál segíteni. A korábbi konfliktusok után a lányával is rendezte a viszonyát, MC Hawer lánya pedig a lehető legcsodálatosabb ajándékkal örvendeztette meg idén augusztusban: egy tündéri lányunokával, aki a Lili nevet kapta. Mivel a mulatós király számára egy ideje a családja a legfontosabb, nemrég egy autóval is meglepte a lányát, hogy könnyebben tudjanak közlekedni a pici lánnyal.
Igen ám, de Hawer, polgári nevén Koczka Géza most a Borsnak mesélte el, hogy hiába volt nagy az öröm a járgány miatt, most annál nagyobb a bosszúság, a kocsi ugyanis totálkárosra tört egy balesetben.
„A vejem vezette az autót a Váci úton, amikor balról belerongyolt egy másik kocsi. Egyértelműen a másik sofőr volt a hunyó, és bár szerencsére személyi sérülés nem történt, kinyíltak a légzsákok, az autó pedig ripityára tört. Most bosszús vagyok, mert már a biztosítónál van a dolog, de húzzák-halasztják a dolgot, még ki tudja meddig. A lányomék így kocsi nélkül maradtak az unokámmal, ami télen, az ünnepi időszakban különösen nagy hátrány” - bosszankodott a Borsnak MC Hawer, akinek végül eszébe jutott egy ideiglenes megoldás.
„Végül úgy döntöttem, ideiglenesen veszek a lányoméknak egy kisautót, ami arra jó, hogy eljussanak A-ból B-be. Lehet ilyet már részletre is, szóval beleadom a kezdőrészletet” - gondolkodott hangosan megkeresésünkre az énekes.
„Még ízlelgetem, hogy nagypapa lettem. A húgom négy hónappal ezelőtti halála miatt eddig gyászban voltam, de az unoka érkezésének nagyon örülök. Elment a húgom és jött egy új élet a családba, egy kis jövevény, egy kislány, Lili. Az biztos, hogy minden létező segítséget meg fogok neki adni nagypapaként. A csöppség 2600 grammal és 50 cm-rel jött a világra, s ami a lényeg: egészséges!” – mondta augusztusban a Borsnak MC Hawer, aki bár nem tartja magát túl spirituális beállítottságúnak, húga, Éva halála óta úgy gondolja: testvére az unokájában él tovább.
