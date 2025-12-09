Most érkezett: több gyermek is rosszul lett egy zalai iskolában, mentőhelikoptert kellett riasztani

A ZAOL írja, hogy Nagykanizsán a Kőrösi-iskolában hirtelen 38 gyermek lett rosszul, elkezdtek köhögni, néhányan hányingerre panaszkodtak. A környéket ellepték a mentők, mentőhelikoptert is kellett hívni. Jelenleg mobillabor van a helyszínen, méréseket végeznek – a megosztott információk szerint kizárták a szén-monoxid jelenlétét.
Az osztályok Facebook-csoportjaiban az a hír járja, hogy klórgáz-szivárgás okozhatta a gyermekek rosszullétét, egyes források szerint pedig az egyik folyosón kezdtek el hirtelen köhögni a diákok és a tanárok – állítólag nem éreztek szúrós szagot.
Egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy mi történt, de érthető módon nagy riadalmat okozott az eset.
