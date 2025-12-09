Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Natália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most érkezett: több gyermek is rosszul lett egy zalai iskolában, mentőhelikoptert kellett riasztani

mentőhelikopter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 14:51
iskolarosszullét
Az iskola környékét ellepték a mentők.

A ZAOL írja, hogy Nagykanizsán a Kőrösi-iskolában hirtelen 38 gyermek lett rosszul, elkezdtek köhögni, néhányan hányingerre panaszkodtak. A környéket ellepték a mentők, mentőhelikoptert is kellett hívni. Jelenleg mobillabor van a helyszínen, méréseket végeznek – a megosztott információk szerint kizárták a szén-monoxid jelenlétét.

Az osztályok Facebook-csoportjaiban az a hír járja, hogy klórgáz-szivárgás okozhatta a gyermekek rosszullétét, egyes források szerint pedig az egyik folyosón kezdtek el hirtelen köhögni a diákok és a tanárok – állítólag nem éreztek szúrós szagot.

Egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy mi történt, de érthető módon nagy riadalmat okozott az eset.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu