Megrázó pillanatok, így küzdött édesanyja életéért a 13 éves Ádám

Egy 13 éves kisfiú kérte a mentők segítségét novemberben, miután nevelőanyja vacsorakészítés közben rosszul lett, majd összeesett. Ádám azonnal felismerte a helyzet súlyosságát és tárcsázta a segélyhívót.

A kisfiú és a mentők is mindent megtettek

Nagy Tamásné, tapasztalt mentésirányító rögtön két mentőegységet riasztott a helyszínre, miközben betegvizsgálatra instruálta a bátor gyermeket, aki pontosan követte az utasításokat. A nő ekkorra már nem lélegzett, így Ádám megkezdte az újraélesztést és fáradtságot nem ismerve küzdött anyukája életéért.

A mentők folytatták az újraélesztést

Elsőként egy mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, a mentősök átvették az újraélesztést, majd nem sokkal később az esetkocsi is csatlakozott az életmentéshez. A segítségnek hála a nő keringése rövid időn belül visszatért, így stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

A hős, hatodik osztályos kisfiút az iskolában igazgatói és nevelőtestületi dicséretben, a mentésben résztvevő bajtársainkat pedig kiemelkedő szakmai helytállásukért regionális igazgatói dicséretben részesítették

- számolt be az Országos Mentőszolgálat.

