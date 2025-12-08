Megrázó pillanatok, így küzdött édesanyja életéért a 13 éves Ádám

Egy 13 éves kisfiú kérte a mentők segítségét novemberben, miután nevelőanyja vacsorakészítés közben rosszul lett, majd összeesett. Ádám azonnal felismerte a helyzet súlyosságát és tárcsázta a segélyhívót.
Nagy Tamásné, tapasztalt mentésirányító rögtön két mentőegységet riasztott a helyszínre, miközben betegvizsgálatra instruálta a bátor gyermeket, aki pontosan követte az utasításokat. A nő ekkorra már nem lélegzett, így Ádám megkezdte az újraélesztést és fáradtságot nem ismerve küzdött anyukája életéért.
Elsőként egy mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, a mentősök átvették az újraélesztést, majd nem sokkal később az esetkocsi is csatlakozott az életmentéshez. A segítségnek hála a nő keringése rövid időn belül visszatért, így stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.
A hős, hatodik osztályos kisfiút az iskolában igazgatói és nevelőtestületi dicséretben, a mentésben résztvevő bajtársainkat pedig kiemelkedő szakmai helytállásukért regionális igazgatói dicséretben részesítették
- számolt be az Országos Mentőszolgálat.
