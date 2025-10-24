A köd miatt nem tudott leszállni a mentőhelikopter, elhunyt egy magyar fiatal

Egy 19 éves fiatal rosszullétre panaszkodott, majd röviddel ezután holtan esett össze Ausztriában. A sűrű köd miatt a mentőhelikopter nem tudott leszállni – több mint 40 perc telt el, mire a mentőorvos a helyszínre ért.

A köd miatt nem tudott leszállni a mentőhelikopter (Képünk illusztráció)

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Magyar fiatal halt meg, későn érkezett a mentőhelikopter

A 19 éves magyar fiatal utasként ült egy személyautóban, amikor Altenmarkt és Admont között hirtelen rosszul lett. A sofőr megállt, a fiatal kiszállt – majd összeesett. Azonnal riasztották a mentőket, de több mint 40 percbe telt, mire a mentőorvosi csapat eljutott a St. Gallen melletti helyszínre. A késés oka a rossz idő volt: a helikopter ugyan el tudott indulni, de nem tudott leszállni. Az érintett számára minden segítség későn érkezett, valószínűleg szív- és keringésleállásban hunyt el.

„Ha ez Grazban vagy egy másik városban történt volna, a beteg valószínűleg még élne” – mondják a helyiek, panaszkodva a régió ellátására, írja a Kronen Zeitung.